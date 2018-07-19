У Меджлісі здивували заявою, кого Росія хоче заселити в Криму замість кримських татар

Влада Російської Федерації має намір "видавити" корінне населення окупованого Криму – кримських татар і заселити півострів бурами-африканцями європейського походження.

Про це під час прес-конференції заявив представник Меджлісу Ескандер Барієв, передають "Українські Новини".

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Чоловік зауважив, що останнім часом на півострові почастішали напади на кримських татар, як з боку представників російських силових структур, так і з боку різних асоціальних елементів.

Я думаю, це робиться з метою посприяти витісненню корінного народу зі своєї території, зі своєї Батьківщини... Ми проводили аналіз, і є інформація, що сьогодні Росія активно веде роботи з заміщення населення в Криму. Зокрема, в червні були там представники такого народу, як бури-африканці європейського походження. Насправді стоїть питання зараз, щоб цих людей заселити на територію окупованого Криму,

– заявив Барієв.

Також, за його словами, з боку самих бурів може бути зацікавленість у переселенні на територію окупованого Криму через проблеми, пов'язані з їхнім перебуванням в ПАР.

Хто такі бури (африканери)? Біле населення Південно-Африканської Республіки та Намібії, що є нащадками голландських, бельгійських, французьких і німецьких колоністів у цих країнах. Разом із нащадками переселенців з Великої Британії, бури складають біле населення Південно-Африканської Республіки (ПАР) та Намібії на відміну від чорношкірого корінного населення.