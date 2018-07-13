В ООН запретили поставлять оружие в Южный Судан
Совет безопасности Организации объединенных наций ввела эмбарго на поставки оружия в Южный Судан.
Об этом сообщает Reuters.
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Проект резолюции, который представила США, поддержали девять членов Совета безопасности ООН; шестеро воздержались от голосования.
В частности, Россия, Китай, Эфиопия, Боливия, Экваториальная Гвинея и Казахстан не голосовали.
Напомним, Amnesty International сделали заявление, что Украина причастна к незаконной поставке оружия в Южный Судан, где его используют для убийств тысяч мирных жителей.
Источник: 24 Канал
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