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В ООН заборонили постачати зброю до Південного Судану

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Постачання зброї до Судану
Постачання зброї до Судану / ukranews.com

Рада безпеки Організації об'єднаних націй ввела ембарго на постачання зброї до Південного Судану.

Про це повідомляє Reuters.

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Проект резолюції, який представили США, підтримали дев'ять членів Ради безпекки ООН шестеро утрималися при голосуванні.

Зокрема, Росія, Китай, Ефіопія, Болівія, Екваторіальна Гвінея і Казахстан не голосували.

Нагадаємо, Amnesty International зробили заяву, що Україна причетна до незаконного постачання зброї у Південний Судан, де її використовують для вбивств тисяч мирних жителів.

Теги: Новини політики Південний Судан Зброя ООН
Джерело: 24 Канал
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