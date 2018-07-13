В ООН заборонили постачати зброю до Південного Судану
Рада безпеки Організації об'єднаних націй ввела ембарго на постачання зброї до Південного Судану.
Про це повідомляє Reuters.
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Проект резолюції, який представили США, підтримали дев'ять членів Ради безпекки ООН шестеро утрималися при голосуванні.
Зокрема, Росія, Китай, Ефіопія, Болівія, Екваторіальна Гвінея і Казахстан не голосували.
Нагадаємо, Amnesty International зробили заяву, що Україна причетна до незаконного постачання зброї у Південний Судан, де її використовують для вбивств тисяч мирних жителів.
Джерело: 24 Канал
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