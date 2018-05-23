В "Оппоблоке" должны принять решение по поддержке Бойко на президентских выборах

В "Оппозиционном блоке" на сегодняшний день нет консенсуса относительно поддержки кандидатуры Юрия Бойко на президентских выборах, а политической силе только предстоит принять консолидированное решение относительно единого кандидата на предстоящих президентских выборах в 2019 году.

Так политолог Кость Бондаренко прокомментировал заявление народного депутата и одного из лидеров "Оппозиционного блока" Сергея Левочкина о том, что сопредседатель партии Юрий Бойко является единственным приемлемым кандидатом в президенты, пишет "Апостроф".

"Сергей Владимирович (Левочкин) озвучил собственное мнение по этому вопросу, это его личная позиция. Но в партии действительно существует немало тех, кто разделяет эту позицию", – отметил эксперт.

Однако, по словам Бондаренко, большинство областных организаций, в первую очередь, с наиболее индустриально развитых регионов, где сосредоточен основной электорат партии – эту позицию не разделяют.

"Партии предстоит серьезная дискуссия касательно лидера. Это – прерогатива съезда. И было бы ошибочно считать, что Юрий Бойко, который по своему статусу является одним из лидеров "Оппоблока", уже определен как единый кандидат от Юго-Востока", – считает Кость Бондаренко.

Напомним, что 22 мая в интервью изданию "РБК-Украина" народный депутат Украины Сергей Левочкин заявил, что единственным кандидатом на президентских выборах станет лидер "Оппозиционного блока" Юрий Бойко, а у Анатолия Гриценко неплохие шансы на победу.

На вопрос верит ли он в победу Юрия Бойко, Левочкин ответил, что у него есть значительная поддержка на Юго-Востоке и "хорошая основа для роста в Центральной Украине".

Кроме того, ранее сообщалось, что в Загребе при поддержке народного депутата Украины от "Оппозиционного блока" Вадима Новинского состоялась масштабная международная конференция "Опыт балканских стран в мирном урегулировании конфликтов" с участием трех десятков политиков, дипломатов, экспертов из Хорватии, Черногории, Сербии, Македонии, Австрии и Украины.