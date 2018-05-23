13:47
23 трав 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Київ
24°C
24°C 11°C
  • четвер
    24°C 13°C
  • п'ятниця
    25°C 15°C
  • субота
    19°C 12°C
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
АНТИКОРУПЦІЙНИЙ СУД ОЛЕГ СЕНЦОВ КРИМСЬКИЙ МІСТ ОПЕРАЦІЯ ОБ'ЄДНАНИХ СИЛ
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Ракети Путіна російський вітчизняний автопром. Атака дронів
Вєсті Кремля
21:39, 22 травня
Вєсті.UA.
Вєсті.UA
19:53, 22 травня
Перевантажені
ЦРУ
09:12, сьогодні
Як курки з
Підсумки дна
23:02, 13 травня
Згадати Все. Фінансові піраміди дев’яностих
Згадати все
22:52, 22 травня
Телеканал новин 24 Новини Новини політики
АНТИКОРУПЦІЙНИЙ СУД ОЛЕГ СЕНЦОВ КРИМСЬКИЙ МІСТ ОПЕРАЦІЯ ОБ'ЄДНАНИХ СИЛ

В "Опоблоці" мають прийняти консолідоване рішення щодо підтримки Бойко на президентських виборах

120 Читать новость на русском
Юрій Бойко
Юрій Бойко / opposition.org.ua

У "Опозиційному блоці" на сьогоднішній день немає консенсусу щодо підтримки кандидатури Юрія Бойка на президентських виборах, а політичній силі тільки належить прийняти консолідоване рішення щодо єдиного кандидата на майбутніх президентських виборах в 2019 році.

Так політолог Кость Бондаренко прокоментував заяву народного депутата і одного з лідерів "Опозиційного блоку" Сергія Льовочкіна про те, що співголова партії Юрій Бойко є єдиним прийнятним кандидатом в президенти, пише "Апостроф".

"Сергій Володимирович (Льовочкін) озвучив власну думку з цього питання, це його особиста позиція. Але в партії дійсно існує чимало тих, хто поділяє цю позицію", – зазначив експерт.

Однак, за словами Бондаренко, більшість обласних організацій, в першу чергу, з найбільш індустріально розвинених регіонів, де зосереджений основний електорат партії – цю позицію не поділяють.

"У партії має бути серйозна дискусія щодо лідера. Це – прерогатива з'їзду. І було б помилково вважати, що Юрій Бойко, який за своїм статусом є одним з лідерів "Опоблоку", вже визначений як єдиний кандидат від Південного Сходу", – вважає Кость Бондаренко.

Нагадаємо, що 22 травня в інтерв'ю виданню "РБК-Україна" народний депутат України Сергій Льовочкін заявив, що єдиним кандидатом на президентських виборах стане лідер "Опозиційного блоку" Юрій Бойко, а у Анатолія Гриценка непогані шанси на перемогу.

На питання чи вірить він в перемогу Юрія Бойко, Льовочкін відповів, що у нього є значна підтримка на Південному Сході та "хороша основа для зростання в Центральній Україні".

Крім того, раніше повідомлялось, що в Загребі при підтримці народного депутата України від "Опозиційного блоку" Вадима Новинського відбулася масштабна міжнародна конференція "Досвід балканських країн в мирному врегулюванні конфліктів" за участю трьох десятків політиків, дипломатів, експертів з Хорватії, Чорногорії, Сербії, Македонії, Австрії та України.

Теги: Новини політики Президент України Сергій Льовочкін Опозиційний блок Юрій Бойко
Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

Вибір редакції

Коментарі
Публікації
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук