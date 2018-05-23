В "Опоблоці" мають прийняти консолідоване рішення щодо підтримки Бойко на президентських виборах

У "Опозиційному блоці" на сьогоднішній день немає консенсусу щодо підтримки кандидатури Юрія Бойка на президентських виборах, а політичній силі тільки належить прийняти консолідоване рішення щодо єдиного кандидата на майбутніх президентських виборах в 2019 році.

Так політолог Кость Бондаренко прокоментував заяву народного депутата і одного з лідерів "Опозиційного блоку" Сергія Льовочкіна про те, що співголова партії Юрій Бойко є єдиним прийнятним кандидатом в президенти, пише "Апостроф".

"Сергій Володимирович (Льовочкін) озвучив власну думку з цього питання, це його особиста позиція. Але в партії дійсно існує чимало тих, хто поділяє цю позицію", – зазначив експерт.

Однак, за словами Бондаренко, більшість обласних організацій, в першу чергу, з найбільш індустріально розвинених регіонів, де зосереджений основний електорат партії – цю позицію не поділяють.

"У партії має бути серйозна дискусія щодо лідера. Це – прерогатива з'їзду. І було б помилково вважати, що Юрій Бойко, який за своїм статусом є одним з лідерів "Опоблоку", вже визначений як єдиний кандидат від Південного Сходу", – вважає Кость Бондаренко.

Нагадаємо, що 22 травня в інтерв'ю виданню "РБК-Україна" народний депутат України Сергій Льовочкін заявив, що єдиним кандидатом на президентських виборах стане лідер "Опозиційного блоку" Юрій Бойко, а у Анатолія Гриценка непогані шанси на перемогу.

На питання чи вірить він в перемогу Юрія Бойко, Льовочкін відповів, що у нього є значна підтримка на Південному Сході та "хороша основа для зростання в Центральній Україні".

Крім того, раніше повідомлялось, що в Загребі при підтримці народного депутата України від "Опозиційного блоку" Вадима Новинського відбулася масштабна міжнародна конференція "Досвід балканських країн в мирному врегулюванні конфліктів" за участю трьох десятків політиків, дипломатів, експертів з Хорватії, Чорногорії, Сербії, Македонії, Австрії та України.