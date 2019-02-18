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      В отличие от Порошенко, Тимошенко – чистый политик, – Михеил Саакашвили

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      Михеил Саакашвили
      Михеил Саакашвили / radiosvoboda.org

      Юлия Тимошенко – это чистый политик, для которого власть – это инструмент достижения целей. Именно это и отличает ее от Петра Порошенко, для которого деньги, личные доходы реально превыше всего.

      Об этом экс-президент Грузии Михеил Саакашвили сказал в интервью KRYM.

      Она – чистый политик... Порошенко – реальный барыга. Для него деньги, личные доходы реально превыше всего. Для него политика – это цель к новым миллиардам... Для нее власть – это инструмент достижения других целей. Финансы – точно не главный приоритет, я в этом не сомневаюсь,
      – убежден он.

      Экс-президент Грузии назвал Юлию Тимошенко настоящим полномасштабным политиком, которая делала абсолютно непопулистские вещи и имеет историю сопротивления олигархам. В частности, он напомнил об успешной приватизации предприятия "Криворожсталь".

      "Факт остается фактом – это единственный пример успешной приватизации в украинской истории. Ну, за столько лет что приватизировал Порошенко или Яценюк? Ничего. А Кучма? А Янукович? А она реально сделала приватизацию. Предприятие "Криворожсталь" работает, платит налоги, не жалуется на плохую конъюнктуру рынка, как все другие полугосударственные, полуолигархические предприятия", – обратил внимание Михеил Саакашвили.

      Именно поэтому, возмущается он, странно, когда ее обвиняют в популизме "технократы" из действующего правительства, которые ничего не сделали непопулистского.

      Михеил Саакашвили также напомнил, что во время событий в Грузии в 2008 году именно правительство Юлии Тимошенко предоставило его стране гуманитарную помощь.

      Вспоминая свое выступление на съезде по выдвижению Юлии Тимошенко кандидатом в президенты Украины, политик отметил: "Я просто выразил свою солидарность, человеческое теплое отношение к человеку, которого считаю другом, которая поддержала в трудную минуту".

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      Теги: Новости политики ВО Батьківщина Юлия Тимошенко - новости Михаил Саакашвили
      Источник: 24 Канал
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