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      На відміну від Порошенка, Тимошенко – чистий політик, – Міхеїл Саакашвілі

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      Міхеїл Саакашвілі
      Міхеїл Саакашвілі / radiosvoboda.org

      Юлія Тимошенко – це чистий політик, для якого влада – це інструмент досягнення цілей. Саме це і відрізняє її від Петра Порошенка, для якого гроші, особисті доходи реально понад усе.

      Про це екс-президент Грузії Міхеїл Саакашвілі сказав в інтерв’ю KRYM.

      Вона – чистий політик... Порошенко – реальний барига. Для нього гроші, особисті доходи реально понад усе. Для нього політика – це мета до нових мільярдів... Для неї влада – це інструмент досягнення інших цілей. Фінанси – точно не головний пріоритет, я в цьому не сумніваюся,
      – переконаний він.

      Екс-президент Грузії назвав Юлію Тимошенко справжнім повномасштабним політиком, яка робила абсолютно непопулістичні речі і має історію спротиву олігархам. Зокрема, він нагадав про успішну приватизацію підприємства "Криворіжсталь".

      "Факт залишається фактом – це єдиний приклад успішної приватизації в українській історії. Ну, за стільки років, що приватизував Порошенко або Яценюк? Нічого. А Кучма? А Янукович? А вона реально зробила приватизацію. Підприємство "Криворіжсталь" працює, сплачує податки, не жаліється на погану кон’юнктуру ринку, як всі інші напівдержавні, напіволігархічні підприємства", – звернув увагу Міхеїл Саакашвілі.

      Саме тому, обурюється він, дивно, коли її звинувачують у популізмі "технократи" з чинного уряду, які нічого не зробили непопулістичного.

      Міхеїл Саакашвілі також нагадав, що під час подій у Грузії у 2008 році, саме уряд Юлії Тимошенко надав його країні гуманітарну допомогу.

      Пригадуючи свій виступ на з’їзді з висунення Юлії Тимошенко кандидату президенти України, політик зазначив: "Я просто висловив свою солідарність, людське ставлення тепле, до людини, яку вважаю другом, яка підтримала в важку хвилину".

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      Теги: Новини політики Юлія Тимошенко - новини ВО Батьківщина Міхеїл Саакашвілі
      Джерело: 24 Канал
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