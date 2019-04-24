В отставку подал заместитель генпрокурора Енин, – СМИ

Заместитель генерального прокурора Украины Евгений Енин подал в отставку.

Группа прокуроров Константина Кулика теперь будет расформирована, сообщает LB.ua со ссылкой на источник в Генпрокуратуре.

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В конце марта Енин отменил подозрения политикам-фигурантам расследования уголовного дела в отношении украинского олигарха-беглеца Сергея Курченко, а именно – экс-главе Администрации Президента Борису Ложкину, его заместителю Алексею Филатову и экс-главе Нацбанка Валерии Гонтаревой. Их подозревали в том, что они позволили преступной группировке Курченко легализовать миллиарды долларов.

Впоследствии прокурор Кулик заявил, что отмена подозрений была незаконной. По словам прокурора, эти действия позволили фигурантам дела, в частности Филатову, выехать за пределы Украины и влиять на свидетелей, поэтому Енин "способствует организованной преступной группировке Курченко".

Что касается вероятных преступлений Курченко, то по оценкам МВД, преступные схемы ввоза на территорию Украины и продажи нефтепродуктов группой компаний ВЕТЭК, принадлежащей олигарху, нанесли украинскому бюджету ущерб на 7 миллиардов гривен. Против Курченко открыт ряд уголовных дел, его имущество и имущество предприятий арестованы.