В отставку подал заместитель генпрокурора Енин, – СМИ
Заместитель генерального прокурора Украины Евгений Енин подал в отставку.
Группа прокуроров Константина Кулика теперь будет расформирована, сообщает LB.ua со ссылкой на источник в Генпрокуратуре.
Читайте также: Спасение Луценко: генпрокурор бежит от Порошенко?
В конце марта Енин отменил подозрения политикам-фигурантам расследования уголовного дела в отношении украинского олигарха-беглеца Сергея Курченко, а именно – экс-главе Администрации Президента Борису Ложкину, его заместителю Алексею Филатову и экс-главе Нацбанка Валерии Гонтаревой. Их подозревали в том, что они позволили преступной группировке Курченко легализовать миллиарды долларов.
Впоследствии прокурор Кулик заявил, что отмена подозрений была незаконной. По словам прокурора, эти действия позволили фигурантам дела, в частности Филатову, выехать за пределы Украины и влиять на свидетелей, поэтому Енин "способствует организованной преступной группировке Курченко".
Что касается вероятных преступлений Курченко, то по оценкам МВД, преступные схемы ввоза на территорию Украины и продажи нефтепродуктов группой компаний ВЕТЭК, принадлежащей олигарху, нанесли украинскому бюджету ущерб на 7 миллиардов гривен. Против Курченко открыт ряд уголовных дел, его имущество и имущество предприятий арестованы.
Выбор редакции
-
Главные новости 24 апреля: удешевление газа в Украине, паспорта России для жителей Донбассасегодня , 22:14
-
Что означает решение суда о приостановлении обязательного переименования УПЦ МПсегодня , 21:00
-
Концерт будет: Святослав Вакарчук организовал выступление группы в Киеве за суткисегодня , 20:39