В Пакистане произошел теракт возле храма: 8 погибших, 24 раненых (жуткие фото и видео)

В пакистанском городе Лахор утром 8 мая прогремел взрыв. В результате по меньшей мере восемь человек погибли, 24 – получили ранения.

Среди погибших - пятеро правоохранителей, отметили в издании Al Jazeera.

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Взрыв был нацелен именно на полицейскую машину, которая находилась вблизи храма Дата Дарбар.

Что известно о Дата Дарбар?​

Одна из главных святынь страны и место захоронения суфийского святого Абула Хасана Али Хаджвери. Ежедневно храм посещают тысячи людей.



В 2010 году в результате теракта там погибли 42 человека, десятки получили ранения. После этого святыня находилась под усиленной охраной.

На видео, которое опубликовали в соцсетях очевидцы трагедии, видны обломки автомобиля полицейских, разбросанные перед храмом.

Very Sad News :

Blast near Police van standing near Data Darbar, 4 people expired and 15 injured.#LahoreBlast pic.twitter.com/zyNkiEueHp — Anas Saeed (@anussaeed1) 8 травня 2019 р.

Сейчас местная полиция выясняет, был ли это самодельное взрывное устройство или нападение смертника.

#LahoreBlast location and target symbolic in the heart of pakistan. Ajit doval and associates behind this blast beyond any doubt. Thoughts and prayers with the families of shuhada. pic.twitter.com/81yonFfTOF — Brigadier Masud Ahmad Khan - Retd (@MasudAKhan6) 8 травня 2019 р.

По данным нескольких СМИ, ответственность за взрыв взяло на себя пакистанское движение "Талибан".

Что известно о "Талибане"?​

Радикальное исламистское движение суннитского толка. Характерной чертой талибов являются черные тюрбаны и белые одежды. В ряде стран "Талибан" внесен в список террористических организаций, его деятельность запрещена.



С ноября 1999 года против движения действуют международные санкции ООН за отказ выдать террориста Осаму бен Ладена и содействие террористической организации "Аль-Каида".

Отметим, что в конце 2018 года во время столкновений с талибами погибли многие в Афганистане.