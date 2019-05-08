В Пакистане произошел теракт возле храма: 8 погибших, 24 раненых (жуткие фото и видео)
В пакистанском городе Лахор утром 8 мая прогремел взрыв. В результате по меньшей мере восемь человек погибли, 24 – получили ранения.
Среди погибших - пятеро правоохранителей, отметили в издании Al Jazeera.
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Взрыв был нацелен именно на полицейскую машину, которая находилась вблизи храма Дата Дарбар.
Что известно о Дата Дарбар?
Одна из главных святынь страны и место захоронения суфийского святого Абула Хасана Али Хаджвери. Ежедневно храм посещают тысячи людей.
В 2010 году в результате теракта там погибли 42 человека, десятки получили ранения. После этого святыня находилась под усиленной охраной.
На видео, которое опубликовали в соцсетях очевидцы трагедии, видны обломки автомобиля полицейских, разбросанные перед храмом.
Сейчас местная полиция выясняет, был ли это самодельное взрывное устройство или нападение смертника.
По данным нескольких СМИ, ответственность за взрыв взяло на себя пакистанское движение "Талибан".
Что известно о "Талибане"?
Радикальное исламистское движение суннитского толка. Характерной чертой талибов являются черные тюрбаны и белые одежды. В ряде стран "Талибан" внесен в список террористических организаций, его деятельность запрещена.
С ноября 1999 года против движения действуют международные санкции ООН за отказ выдать террориста Осаму бен Ладена и содействие террористической организации "Аль-Каида".
Отметим, что в конце 2018 года во время столкновений с талибами погибли многие в Афганистане.