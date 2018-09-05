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В парамилитарную группировку Словении входят бойцы, которые воевали в Украине

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Бойцы "Штирской варты"
Бойцы "Штирской варты" / Svet24

В составе словенской парамилитарной группировки "Штирская варта" находятся бойцы с опытом боевых действий в различных частях мира, в частности в Украине. Члены группировки проходят обучение уже более года.

Об этом заявил лидер формирования, экс-кандидат в президенты Словении Андрей Шишко, сообщает RTVslo.

Недавно в социальных сетях ультраправые, которые называют себя "Штирская гвардия", разместили кадры собрания в неустановленном месте, чем вызвали обеспокоенность общественности и правоохранителей.

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Шишко рассказал журналистам, что среди участников организации есть бывшие военные вооруженных сил Словении, а также люди с боевым опытом. Лидер формирования также отметил, что среди членов "Штирской варты" есть и такие, что участвовали в вооруженных конфликтах по всему миру – от Афганистана до Украины". При этом Шишко не уточнил, в каких годах и на чьей стороне в Украине воевали бойцы его организации.

Словенские правоохранители уже начали проверку информации относительно деятельности формирования. Сам Шишко утверждает, что значительная часть полиции и спецслужб находятся на его стороне.

Смотрите видео о бойцах, которые входят в "Штирскую варту":

 

Теги: Новости Украины война Словения
Источник: 24 Канал
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