В Париже балерины танцем под открытым небом поддержали массовые протесты: видео

В Париже балерины посреди улицы перед оперой Гарнье станцевали пьесу из "Лебединого озера" для протестующих. Таким образом они выразили свой протест против пенсионной реформы, которую проводит французское правительство.

Пьесу выполнили под сопровождение симфонического оркестра, а на здании оперы вывесили плакат "Культура в опасности", сообщает издание Euronews.

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В частности, балерины выступили против отмены льгот для ряда профессий, которые позволяют раньше выходить на пенсию раньше. По этой схеме балерины могут выходить на пенсию в 42 года.

Хотя мы и бастуем, 24 декабря нам захотелось подарить зрителям бесценный момент. Несмотря на холод, девушки приняли этот вызов, а музыканты сыграли для них,

– объяснила одна из танцовщиц Александра Карниато.

Танец балерин под оперой Гарнье: смотрите видео

Что известно о протестах во Франции?Во Франции уже третью неделю продолжаются масштабные протесты и демонстрации против правительственной пенсионной реформы. В ней правительство хочет оставить официальный минимальный возраст выхода на пенсию 62 года, но из-за различных формулировок фактически повысить его до 64.