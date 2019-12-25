17:16
25 дек 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      техно lifestyle Экономика Здоровье спорт футбол дизайн auto Учеба Likar покер
      more
      ГАЗОВЫЙ КОНТРАКТ УБИЙСТВО ПАВЛА ШЕРЕМЕТА ИГОРНЫЙ БИЗНЕС
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля: Путин остановил владыку морей. Битва экстрасенсов в России
      Вєсті Кремля
      21:46, 24 декабря
      Вести.UA Танки для Украины от Вакарчука. "Тиктокер" Кличко
      Вєсті.UA
      20:09, 24 декабря
      Как проворачивают земельную аферу с фальшивыми удостоверениями учасников АТО: расследование
      ЦРУ
      09:00, 30 октября
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Всё: от культа до гонок на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 июля
      24 Канал Новости Новости мира
      ГАЗОВЫЙ КОНТРАКТ УБИЙСТВО ПАВЛА ШЕРЕМЕТА ИГОРНЫЙ БИЗНЕС

      В Париже балерины танцем под открытым небом поддержали массовые протесты: видео

      26 Читати новину українською
      Балерины станцевали для французских протестующих под оперой Гарнье / cometoparis.com

      В Париже балерины посреди улицы перед оперой Гарнье станцевали пьесу из "Лебединого озера" для протестующих. Таким образом они выразили свой протест против пенсионной реформы, которую проводит французское правительство.

      Пьесу выполнили под сопровождение симфонического оркестра, а на здании оперы вывесили плакат "Культура в опасности", сообщает издание Euronews.

      К слову: Макрон на фоне протестов во Франции отказался от президентской пенсии

      В частности, балерины выступили против отмены льгот для ряда профессий, которые позволяют раньше выходить на пенсию раньше. По этой схеме балерины могут выходить на пенсию в 42 года.

      Хотя мы и бастуем, 24 декабря нам захотелось подарить зрителям бесценный момент. Несмотря на холод, девушки приняли этот вызов, а музыканты сыграли для них,
      – объяснила одна из танцовщиц Александра Карниато.

      Танец балерин под оперой Гарнье: смотрите видео

      Что известно о протестах во Франции?Во Франции уже третью неделю продолжаются масштабные протесты и демонстрации против правительственной пенсионной реформы. В ней правительство хочет оставить официальный минимальный возраст выхода на пенсию 62 года, но из-за различных формулировок фактически повысить его до 64.

      Солнечное затмение в декабре 2019: где и когда можно будет увидеть
      сегодня
      3727
      Автор: Василий Денисюк
      Теги: Протесты Новости культуры Исскусство Новости Франции
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      сегодня , 14:28 Что есть, чтобы быть здоровым: тренды питания в 2019 году
      Анастасія Лукашевська 101
      сегодня , 12:00 Суверенитет в обмен на деньги, или Три кита российской "дружбы"
      Віталій Портников 670
      24 декабря , 07:30 Зима, мороз и аллергия: как она проявляется на холод и как уберечься
      91
      сегодня , 11:00 Лучшие музыкальные альбомы 2019 от мировых и украинских исполнителей
      Олена Булан 120
      сегодня , 10:00 Как изменения климата повлияли на здоровье человечества в 2019 году и сколько людей погибло
      Анастасія Кушпіт 158
      Новости
      Больше новостей

      Читай новости даже без интернета

      Скачать

      Читай новости даже без интернета

      Залиште відгук