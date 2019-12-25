У Парижі балерини танцем просто неба підтримали масові протести: відео

У Парижі балерини посеред вулиці перед оперою Гарньє станцювали п'єсу з "Лебединого озера" для протестувальників. У такий спосіб вони теж висловили свій протест проти пенсійної реформи, яку провадить французький уряд.

П'єсу виконали під супроводом симфонічного оркестру, а на будівлі опери вивісили плакат "Культура в небезпеці", повідомляє видання Euronews.

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Зокрема, балерини виступили проти скасування пільг для низки професій, які дозволяють раніше виходити на пенсію раніше. За цією схемою балерини можуть виходити на пенсію у 42 роки.

Хоч ми і страйкуємо, 24 грудня нам захотілось подарувати глядачам безцінний момент. Не зважаючи на холод, дівчата прийняли цей виклик, а музиканти зіграли для них,

– пояснила одна з танцівниць Олександра Карніато.

Танець балерин під оперою Гарньє: дивіться відео

Що відомо про протести у Франції?У Франції вже третій тиждень тривають масштабні протести і демонстрації проти урядової пенсійної реформи. У ній уряд хоче залишити офіційний мінімальний вік виходу на пенсію 62 роки, але через різні формулювання фактично підвищити його до 64.