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      У Парижі балерини танцем просто неба підтримали масові протести: відео

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      Балерини станцювали для французьких протестувальників під оперою Гарньє / cometoparis.com

      У Парижі балерини посеред вулиці перед оперою Гарньє станцювали п'єсу з "Лебединого озера" для протестувальників. У такий спосіб вони теж висловили свій протест проти пенсійної реформи, яку провадить французький уряд.

      П'єсу виконали під супроводом симфонічного оркестру, а на будівлі опери вивісили плакат "Культура в небезпеці", повідомляє видання Euronews.

      До слова: Макрон на тлі протестів у Франції відмовився від президентської пенсії

      Зокрема, балерини виступили проти скасування пільг для низки професій, які дозволяють раніше виходити на пенсію раніше. За цією схемою балерини можуть виходити на пенсію у 42 роки.

      Хоч ми і страйкуємо, 24 грудня нам захотілось подарувати глядачам безцінний момент. Не зважаючи на холод, дівчата прийняли цей виклик, а музиканти зіграли для них,
      – пояснила одна з танцівниць Олександра Карніато.

      Танець балерин під оперою Гарньє: дивіться відео

      Що відомо про протести у Франції?У Франції вже третій тиждень тривають масштабні протести і демонстрації проти урядової пенсійної реформи. У ній уряд хоче залишити офіційний мінімальний вік виходу на пенсію 62 роки, але через різні формулювання фактично підвищити його до 64.

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      Автор: Василь Денисюк
      Теги: Новини Франції Мистецтво Новини культури Протести
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