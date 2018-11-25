В Париже почтили память жертв Голодомора: фото

В воскресенье, 25 ноября, в Париже под Триумфальной Аркой представители общественных организаций, которые были основаны во Франции украинцами и французами украинского происхождения, возлагали цветы в память о жертвах Голодомора.

Об этом сообщил корреспондент "Громадського".

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Память жертв Голодомора пришли почтить также посол Украины Олег Шамшур и епископ Украинской греко-католической церкви, глава епархии святого Владимира Великого в Париже Борис Гудзяк.



Париж

Чествование памяти жертв Голодомора

Что такое Голодомор в Украине?

Акт геноцида украинского народа, организованный руководством ВКП(б) и правительством СССР в 1932-1933 годах путем создания искусственного массового голода. Это привело к смерти от голода 3 миллионов 941 тысячи человек. Голодомор был вызван сознательными и целенаправленными мерами высшего руководства СССР и УССР во главе с Иосифом Сталиным. Был рассчитан на подавление украинского национально-освободительного движения и физического уничтожения части украинских крестьян.

Смотрите видео с главными фактами о Голодоморе в Украине: