18:09
25 лист 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      Дивись онлайн онлайн
      укр
      КОНФЛІКТ В АЗОВСЬКОМУ МОРІ ПОЧАЇВСЬКА ЛАВРА БЮДЖЕТ-2019 АВТО НА ЄВРОНОМЕРАХ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля. Слівкі. МашоПутін. Підсолений Кадиров
      Вєсті Кремля
      11:57, сьогодні
      Вєсті. UA. Жир. Психіатрична експертиза нардепів. Порошенко хоче до Лондона
      Вєсті.UA
      12:06, сьогодні
      Як мільйонер Захур та його дружина Камалія стали жертвами будівельної афери Міноборони
      ЦРУ
      09:00, 23 листопада
      Українці в очікуванні: про що мовчить Порошенко
      Підсумки дна
      19:00, 12 жовтня
      Згадати Все. Баскетбол як тренд
      Згадати все
      23:13, 23 листопада
      Телеканал новин 24 Новини Новини України
      КОНФЛІКТ В АЗОВСЬКОМУ МОРІ ПОЧАЇВСЬКА ЛАВРА БЮДЖЕТ-2019 АВТО НА ЄВРОНОМЕРАХ

      У Парижі вшанували пам'ять жертв Голодомору: фото

      106 Читать новость на русском
      У Парижі вшанували пам'ять жертв Голодомору
      У Парижі вшанували пам'ять жертв Голодомору / hromadske.ua

      У неділю, 25 листопада, у Парижі під Тріумфальною Аркою представники громадських організацій, які були засновані у Франції українцями та французами українського походження, покладали квіти у пам'ять про жертв Голодомору.

      Про це повідомив кореспондент "Громадського". 

      Читайте також: Канада завжди захищатиме суверенітет і територіальну цілісність України, – Фріланд

      Пам'ять жертв Голодомору прийшли вшанувати також посол України Олег Шамшур та єпископ Української греко-католицької церкви, голова єпархії святого Володимира Великого у Парижі Борис Гудзяк.

      париж
      Париж

      париж
      Вшанування пам'яті жертв Голодомору

      Що таке Голодомор в Україні?Акт геноциду українського народу, організований керівництвом ВКП(б) та урядом СРСР у 1932-1933 роках шляхом створення штучного масового голоду. Це призвело до смерті від голоду 3 мільйонів 941 тисячі людей. Голодомор був викликаний свідомими та цілеспрямованими заходами вищого керівництва СРСР та УСРР на чолі з Йосипом Сталіним. Був розрахований на придушення українського національно-визвольного руху і фізичного знищення частини українських селян.

      Дивіться відео з головними фактами про Голодомор в Україні:

       

      Теги: Новини України Новини Франції Голодомор Історія Жертви
      Джерело: 24 Канал
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      Письмо из Луганска: могло ли быть такое до войны?
      сьогодні , 17:01 Письмо из Луганска: могло ли быть такое до войны?
      Ольга Черненко 1015
      Прогнозована Росія і безсила Україна
      сьогодні , 15:15 Прогнозована Росія і безсила Україна
      Анатолій Яворський 1732
      Россия беспомощна из-за санкций
      сьогодні , 12:01 Россия беспомощна из-за санкций
      Злой Одессит 2516
      Топ найкращих фільмів 2018 року, які варто побачити кожному
      сьогодні , 09:02 Топ найкращих фільмів 2018 року, які варто побачити кожному
      Уляна Корицька 18731
      Почему депутаты зубами держатся за неприкосновенность
      сьогодні , 09:00 Почему депутаты зубами держатся за неприкосновенность
      Віталій Кулик 986
      КАРТА СИТУАЦІЇ НА ДОНБАСІ. 19 ЛЮТОГО (Інфографіка)
       19 лютого 2015 , 13:34
      Зірка "Дизель Шоу" Марина Поплавська загинула у ДТП: фото
       20 жовтня , 09:33
      У Росії похвалились, що біженці з Донбасу поповнили їхній "демографічний ресурс"
      15 квітня 2015 , 11:19
      По яких сферах економіки Росії вдарять нові санкції США: думка експерта
       18 травня 2017 , 14:35
      Головні новини футболу 23 серпня: Зоря розписала нічию з РБ Лейпциг в Лізі Європи, Бетіс намагається підписати Зінченка
       24 серпня , 07:00
      Головні новини футболу 3 жовтня: Коноплянка допоміг Шальке обіграти Локомотив, Олімпік змінив головного тренера
       4 жовтня , 07:00
      Новини
      Більше новин
      При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
      не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
      Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
      Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
      Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

      Made by
      Залиште відгук