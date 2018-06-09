В Париже показали фильм "Миф"

В столице Франции 7 июня таки состоялась премьера документального фильма "Миф" о погибшем добровольце "Правого сектора" Василии Слипаке, который был солистом Парижской оперы.

Была угроза отмены премьеры киноленты в связи с тем, что 4 июня покончил с собой режиссер фильма Леонид Кантер.

Читайте также: Кинофестиваль памяти известного режиссера Леонида Кантера нуждается в волонтерах

Это было долгожданное событие и мы готовились к нему несколько месяцев. Оно оправдало ожидания и было светлым и полным любви,

– сказала продюсер Екатерина Мизина.

На премьеру во Франции из Украины приехали авторы фильма: режиссер Иван Ясний, аниматор Юрий Журавель, продюсер Екатерина Мизина, режиссер монтажа Ярослав Попов, брат Василия Слипака Орест. Не хватало только Леонида Кантера.



Справа Орест Слипак

После просмотра фильма из зрительного зала на сцену поднялись герои киноленты – друзья и коллеги Василия Слипака, которых почти 2 года назад режиссеры снимали в Париже. Они выразили свою благодарность за такую ​​память о Василии и неоднократно повторили, что фильм очень хорошо передает характер и ценности певца.

Читайте также: День памяти Василия Слепака: воспоминания о легендарном Мифе

"Посол Украины Олег Шамшур лично поблагодарил творческую группу, а мы поблагодарили посольство за организацию показа. Вечер закончился аплодисментами зрителей в честь Василия Слипака и Леонида Кантера", – добавила Мизина.