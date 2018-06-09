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У Парижі показали фільм "Міф"

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У столиці Франції 7 червня таки відбулася прем'єра документального фільму "Міф" про загиблого добровольця "Правого сектора" Василя Сліпака, який був солістом Паризької опери.

Була загроза скасування прем'єри кінострічки у зв'язку з тим, що 4 червня добровільно пішов з життя режисер фільму Леонід Кантер.

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Це була довгоочікувана подія і ми готувалися до неї кілька місяців. Вона виправдала сподівання та була світлою і сповненою любові, сказала продюсер Катерина Мізіна.


На прем'єру у Франції з України приїхали автори фільму: режисер Іван Ясній, аніматор Юрій Журавель, продюсер Катерина Мізіна, режисер монтажу Ярослав Попов, брат Василя Сліпака Орест. Бракувало лише Леоніда Кантера.


Праворуч Орест Сліпак

Після перегляду фільму із глядацької зали на сцену піднялися герої кінострічки – друзі та колеги Василя Сліпака, яких майже 2 роки тому режисери знімали в Парижі. Вони висловили свою вдячність за таку пам'ять Василеві та неодноразово повторили, що фільм дуже добре передає характер та цінності його співака.

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"Посол України Олег Шамшур особисто подякував творчій групі, а ми подякували посольству за організацію показу. Вечір закінчився оплесками глядачів на честь Василя Сліпака та Леоніда Кантера", – додала Мізіна.

Теги: Новини України Фотоновини Війна на Донбасі Кіно Новини культури Втрати Новини Франції
Джерело: 24 канал
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