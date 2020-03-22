В парках Милана стало больше зайцев: милые фото

В Италии продолжается жесткий карантин, а главные достопримечательности, которые раньше были переполнены туристами, остались пустыми. Точнее почти пустыми, потому что за время карантина в парках итальянского Милана стало больше зайцев.

На фото, обнародованных изданием GreenMe, видно, что зайцы спокойно отдыхают в парке Милана.

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Раньше в парках города уже видели зайцев, но обычно вечером или ночью. Теперь животные появляются средь бела дня, ведь улицы города практически пустые.

Животные возвращают себе территории, которые ранее забрал человек,

– говорится в сообщении.



Зайцы в парке Милана / Фото: GreenMe (Sabrina Baronio)



Раньше зайцы появлялись вечером или ночью / Фото: GreenMe (Sabrina Baronio)



Они гуляют по парку и греются на солнышке / Фото: GreenMe (Sabrina Baronio)

Из-за отсутствия людей и ограничения их деятельности в некоторые итальянские порты вернулись дельфины, а в Венеции безлюдные каналы стали чистыми. Местные в соцсетях публикуют фото невероятно чистых каналов.

A Venezia l’acqua dei canali torna limpida pic.twitter.com/E5sr95gNri — Carrie Bredzzow (@MicheleDeFranc2) March 15, 2020

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