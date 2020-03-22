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      В парках Милана стало больше зайцев: милые фото

      - Читати новину українською

      В Италии продолжается жесткий карантин, а главные достопримечательности, которые раньше были переполнены туристами, остались пустыми. Точнее почти пустыми, потому что за время карантина в парках итальянского Милана стало больше зайцев.

      На фото, обнародованных изданием GreenMe, видно, что зайцы спокойно отдыхают в парке Милана.

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      Раньше в парках города уже видели зайцев, но обычно вечером или ночью. Теперь животные появляются средь бела дня, ведь улицы города практически пустые.

      Животные возвращают себе территории, которые ранее забрал человек,
      – говорится в сообщении.


      Зайцы в парке Милана / Фото: GreenMe (Sabrina Baronio)


      Раньше зайцы появлялись вечером или ночью / Фото: GreenMe (Sabrina Baronio)


      Они гуляют по парку и греются на солнышке / Фото: GreenMe (Sabrina Baronio)

      Из-за отсутствия людей и ограничения их деятельности в некоторые итальянские порты вернулись дельфины, а в Венеции безлюдные каналы стали чистыми. Местные в соцсетях публикуют фото невероятно чистых каналов.

      Что известно о коронавирусе в Италии

      • По состоянию на 22 марта в Италии зафиксировали 53 578 случаев заражения коронавирусом, погибли 4 825 человек, удалось выздороветь 6 072 людям.
      • В Италии ввели полный карантин. Там закрыли границы, остановили транспорт и авиаперелеты. Несмотря на то, что Италия первой прекратила авиасообщение с Китаем, где впервые зафиксировали коронавирус, она стала лидером среди стран Европы по количеству зараженных.
      • Чтобы остановить распространение коронавируса в стране, власти запретили выходить на улицу всем, кто находится на домашнем карантине, или у кого диагностирован коронавирус.
      • Впоследствии жителям Италии запретили выходить на улицы без необходимости. Только за продуктами, в аптеки и на работу. В других случаях необходимо иметь соответствующее разрешение.
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      Автор: Алена Захарова
      Теги: Коронавирус Covid-19 Мир животных
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