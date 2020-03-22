У парках Мілана побільшало зайців: милі фото

В Італії триває жорсткий карантин, а головні пам'ятки, які раніше були переповнені туристами, залишилися порожніми. Точніше майже порожніми, бо за час карантину у парках італійського Мілану побільшало зайців.

На фото, оприлюднених виданням GreenMe, видно, що зайці спокійно відпочивають у парку Мілана.

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Раніше у парках міста вже бачили зайців, але зазвичай ввечері або вночі. Тепер тварини з'являються серед білого дня, адже вулиці міста практично порожні.

Тварини повертають собі території, які раніше забрала людина,

– мовиться у повідомленні.



Зайці у парку Мілана / Фото: GreenMe (Sabrina Baronio)



Раніше зайці з'являлися ввечері або вночі / Фото: GreenMe (Sabrina Baronio)



Вони гуляють парком і гріються на сонечку / Фото: GreenMe (Sabrina Baronio)

Через відсутність людей та обмеження їх діяльності у деякі італійські порти повернулися дельфіни, а у Венеції безлюдні канали стали чистими. Місцеві у соцмережах публікують фото неймовірно чистих каналів.

A Venezia l’acqua dei canali torna limpida pic.twitter.com/E5sr95gNri — Carrie Bredzzow (@MicheleDeFranc2) March 15, 2020

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