У парках Мілана побільшало зайців: милі фото
В Італії триває жорсткий карантин, а головні пам'ятки, які раніше були переповнені туристами, залишилися порожніми. Точніше майже порожніми, бо за час карантину у парках італійського Мілану побільшало зайців.
На фото, оприлюднених виданням GreenMe, видно, що зайці спокійно відпочивають у парку Мілана.
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Раніше у парках міста вже бачили зайців, але зазвичай ввечері або вночі. Тепер тварини з'являються серед білого дня, адже вулиці міста практично порожні.
Тварини повертають собі території, які раніше забрала людина,
– мовиться у повідомленні.
Зайці у парку Мілана / Фото: GreenMe (Sabrina Baronio)
Раніше зайці з'являлися ввечері або вночі / Фото: GreenMe (Sabrina Baronio)
Вони гуляють парком і гріються на сонечку / Фото: GreenMe (Sabrina Baronio)
Через відсутність людей та обмеження їх діяльності у деякі італійські порти повернулися дельфіни, а у Венеції безлюдні канали стали чистими. Місцеві у соцмережах публікують фото неймовірно чистих каналів.
Що відомо про коронавірус в Італії
- Станом на 22 березня в Італії зафіксували 53 578 випадків зараження коронавірусом, загинули 4 825 людей, одужати вдалося 6 072 людям.
- В Італії запровадили повний карантин. Там закрили кордони, зупинили транспорт та авіаперельоти. Попри те, що Італія найпершою припинила авіасполучення з Китаєм, де вперше зафіксували коронавірус, вона стала лідером серед країн Європи за кількістю заражених.
- Аби зупинити поширення коронавірусу у країні, влада заборонила виходити на вулицю всім, хто перебуває на домашньому карантині, або у кого діагностовано коронавірус.
- Згодом мешканцям Італії заборонили виходити на вулиці без потреби. Лише за продуктами, в аптеки й на роботу. В інших випадках необхідно мати відповідний дозвіл.