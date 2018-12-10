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      В ПАСЕ поддержали смягчение санкционных правил для России

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      В ПАСЕ поддержали смягчение санкционных правил для России
      В ПАСЕ поддержали смягчение санкционных правил для России / Dw.com

      В Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ) смягчили санкции, которые могут быть применены к ее членам. Комитет по регламенту ПАСЕ на заседании в Париже одобрил решение, согласно которому делегации стран-участниц ассамблеи не будут лишать права голоса на выборах должностных лиц Совета, в частности, членов Европейского суда по правам человека и генерального секретаря Совета.

      Об этом сообщает Deutsche Welle.

      "Это первый и важный шаг для преодоления кризиса" в отношениях между Советом Европы и Россией, "важный сигнал о том, что можно выйти из санкционного тупика", заявил член комитета, депутат от Левой партии Андрей Хунко.

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      По словам другого члена комитета, немецкого социал-демократа Франка Швабе, против изменения регламента высказалось лишь немного тех, кто голосовал.

      В сообщении напоминается, что после аннексии Россией Крыма в апреле 2014 года ПАСЕ лишила делегацию РФ права голоса, а также возможности работать в руководящих структурах ассамблеи и участвовать в наблюдении за выборами. В июне 2017 года Москва заявила, что приостанавливает уплату взносов в бюджет Совета Европы до полного и безоговорочного восстановления полномочий ее делегации в ПАСЕ.

      На экстренной встрече Комитета министров Совета Европы – главного исполнительного органа организации – генеральный секретарь СЕ Турбьерн Ягланд дал распоряжение представителям стран-участниц Совета Европы готовить бюджет организации на 2019 год, без учета финансового взноса РФ. Пока Россия не присутствует в ПАСЕ, но продолжает работу в Комитете министров Совета Европы.

      Теги: Новости России ПАСЕ Новости политики Санкции Евросоюз Европа
      Источник: 24 Канал
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