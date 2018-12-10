У ПАРЄ підтримали пом'якшення санкційних правил для Росії

У Парламентській асамблеї Ради Європи (ПАРЄ) пом'якшили санкції, які можуть бути застосовані до її членів. Комітет з регламенту ПАРЄ на засіданні у Парижі схвалив рішення, згідно з яким делегації країн-учасниць асамблеї не позбавлятимуть права голосу на виборах високопосадовців Ради, зокрема, членів Європейського суду з прав людини і генерального секретаря Ради.

Про це повідомляє Deutsche Welle.

"Це перший і важливий крок для подолання кризи" у відносинах між Радою Європи та Росією, "важливий сигнал про те, що можна вийти з санкційного глухого кута", заявив член комітету, німецький депутат від Лівої партії Андрей Хунко.

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За словами іншого члена комітету, німецького соціал-демократа Франка Швабе, проти зміни регламенту висловилось лише небагато тих, хто голосував.

У повідомленні нагадується, що після анексії Росією Криму у квітні 2014 року ПАРЄ позбавила делегацію РФ права голосу, а також можливості працювати в керівних структурах асамблеї і брати участь у спостереженні за виборами. У червні 2017 року Москва заявила, що призупиняє сплату внесків до бюджету Ради Європи до повного і беззастережного відновлення повноважень її делегації в ПАРЄ.

На екстреній зустрічі Комітету міністрів Ради Європи – головного виконавчого органу організації – генеральний секретар РЄ Турбйорн Ягланд дав розпорядження представникам країн-учасниць Ради Європи готувати бюджет організації на 2019 рік без урахування фінансового внеску РФ. Наразі Росія не присутня в ПАРЄ, але продовжує роботу в Комітеті міністрів Ради Європи.