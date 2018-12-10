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      Підтримка українських регіонів важливіша, аніж нові санкції проти Росії, – Могеріні

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      Федеріка Могеріні
      Федеріка Могеріні / фото з відкритих джерел

      Євросоюз вважає важливішим та дієвішим надання допомоги тим українським регіонам, які страждають від блокади Керченської протоки Росією, аніж введення нових санкцій проти РФ.

      Про це заявила верховна представниця ЄС із закордонних справ Федеріка Могеріні передає "Радіо свобода".

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      Ми разом із країнами-членами шукаємо конкретних заходів підтримки, щоб допомогти регіонам, які зазнали найбільшого впливу через обмеження перевезень вантажів, на узбережжі Азовського моря. Ви знаєте, що для нас санкції і обмежувальні заходи лише частина тиску. Що є навіть більш важливим – це практична підтримка, яку ми можемо надати Україні і українському народу,
      – пояснила вона.

      Також Могеріні натякнула на точкову допомогу постраждалим від дій Росії на морі регіонам.

      "Точкову підтримку регіонів, найбільш вразливих через обмеження вантажних перевезень Азовським морем, ми обговорили з міністром Клімкіним та єврокомісаром Йоганесом Ганом", – зазначила Могеріні.

      Так, за її словами, йдеться про проекти, які ЄС можемо профінансувати і підтримати, щоб допомогти ураженому регіону.

      "Зокрема ми маємо нещодавно запущену 15-мільйонну програму на 15 мільйонів євро і інші інструменти, в тому числі роботу, яку може виконати Європейський інвестиційний банк", – розповіла представниця Євросоюзу.

      Нагадаємо, що 10 грудня Євросоюз ввів санкції проти організаторів псевдовиборів на тимчасово окупованих територія Донбасу. До списку увійшли імена 9 осіб.

      Теги: Новини політики Євросоюз Федеріка Могеріні Конфлікт в Азовському морі Україна – Росія Санкції
      Джерело: 24 Канал
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