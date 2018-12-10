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      Поддержка украинских регионов важнее, чем новые санкции против России, – Могерини

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      Федерика Могерини
      Федерика Могерини / Фото из открытых источников

      Евросоюз считает важным и действенным оказания помощи украинским регионам, которые страдают от блокады Керченского пролива Россией, чем введение новых санкций против РФ.

      Об этом заявила верховная представительница ЕС по иностранным делам Федерика Могерини передает "Радио свобода".

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      Мы вместе со странами-членами ищем конкретные меры поддержки, чтобы помочь регионам, подвергшимся наибольшему влиянию из-за ограничения перевозок грузов, на побережье Азовского моря. Вы знаете, что для нас санкции и ограничительные меры лишь часть давления. Что является даже более важным – это практическая поддержка, которую мы можем предоставить Украине и украинскому народу,
      – объяснила она.

      Также Могерини намекнула на точечную помощь пострадавшим от действий России на море регионам.

      "Точечную поддержку регионов, наиболее уязвимых из-за ограничения грузовых перевозок Азовским морем, мы обсудили с министром Климкиным и еврокомиссаром Йоганесом Ганом", – отметила Могерини.

      Так, по ее словам, речь идет о проектах, которые ЕС можем профинансировать и поддержать, чтобы помочь пораженном региона.

      "В частности, мы имеем недавно запущенную 15-миллионную программу на 15 миллионов евро и другие инструменты, в том числе работу, которую может выполнить Европейский инвестиционный банк", – рассказала представительница Евросоюза.

      Напомним, что 10 декабря Евросоюз ввел санкции против организаторов псевдовыборов на временно оккупированных территориях Донбасса. В список вошли имена 9 человек.

      Теги: Новости политики Конфликт в Азовском море Федерика Могерини Евросоюз Санкции Украина – Россия
      Источник: 24 Канал
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