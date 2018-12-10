ЕС ввёл санкции против организаторов псевдовыборов на Донбассе

Министры иностранных дел стран Евросоюза 10 декабря утвердили решение о введении санкций против 9 лиц, ответственных за организацию незаконных выборов на территории оккупированных районов Донецкой и Луганской областей.

Об этом сообщил журналист Рикард Джозвяк в Twitter.

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Ранее 24 канал сообщал, что 5 декабря послы ЕС решили ввести санкции против организаторов псевдовыборов в ОРДЛО и анонсировали, что утвердят их 10 декабря.

Министры иностранных дел ЕС только одобрили запрет на получение виз и замораживание активов для 9 человек, которых ЕС считает ответственными за организацию "выборов" на восточной Украине,

– написал корреспондент.

Джозвяк добавил, что решение будет опубликовано в официальном журнале ЕС сегодня около полудня.

EU foreign ministers have just approved the visa bans and asset freezes on the 9 ppl the EU deems responsible for organizing the "elections" in eastern #Ukraine. will be published in the EU official journal around midday. #Russia — Rikard Jozwiak (@RikardJozwiak) 10 декабря 2018 г.

Напомним, как объявили боевики после подсчета якобы 100% бюллетеней, на оккупированной Донецкой области наибольшую поддержку среди "избирателей" (60,85%) "получил" ставленник Кремля Денис Пушилин, в то же время неподконтрольные Киеву территории Луганской области возглавит действующий главарь боевиков Леонид Пасечник, при котором "проголосовало" 68,9% человек.



Ранее проведение псевдовыборов осудили на заседании Совета безопасности ООН. Во время заседания восемь стран-членов Европейского Союза призвали власти России остановить подготовку к незаконным выборов на оккупированном Донбассе. Также "псевдовыборы" осуждает Украины, и весь цивилизованный мир.