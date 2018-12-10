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      ЕС ввёл санкции против организаторов псевдовыборов на Донбассе

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      ЕС ввел санкции против лиц, организовавших псевдовыборы на Донбассе
      ЕС ввел санкции против лиц, организовавших псевдовыборы на Донбассе / Фото из открытых источников

      Министры иностранных дел стран Евросоюза 10 декабря утвердили решение о введении санкций против 9 лиц, ответственных за организацию незаконных выборов на территории оккупированных районов Донецкой и Луганской областей.

      Об этом сообщил журналист Рикард Джозвяк в Twitter.

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      Ранее 24 канал сообщал, что 5 декабря послы ЕС решили ввести санкции против организаторов псевдовыборов в ОРДЛО и анонсировали, что утвердят их 10 декабря.

      Министры иностранных дел ЕС только одобрили запрет на получение виз и замораживание активов для 9 человек, которых ЕС считает ответственными за организацию "выборов" на восточной Украине,
      – написал корреспондент.

      Джозвяк добавил, что решение будет опубликовано в официальном журнале ЕС сегодня около полудня.

      Напомним, как объявили боевики после подсчета якобы 100% бюллетеней, на оккупированной Донецкой области наибольшую поддержку среди "избирателей" (60,85%) "получил" ставленник Кремля Денис Пушилин, в то же время неподконтрольные Киеву территории Луганской области возглавит действующий главарь боевиков Леонид Пасечник, при котором "проголосовало" 68,9% человек.

      Ранее проведение псевдовыборов осудили на заседании Совета безопасности ООН. Во время заседания восемь стран-членов Европейского Союза призвали власти России остановить подготовку к незаконным выборов на оккупированном Донбассе. Также "псевдовыборы" осуждает Украины, и весь цивилизованный мир.

      Теги: Новости Украины Новости политики Украина – Россия Псевдовыборы на оккупированном Донбассе Война на Донбассе Санкции Евросоюз
      Источник: 24 Канал
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