Послы ЕС одобрили санкции против 9 организаторов псевдовыборов на Донбассе
В среду, 5 декабря, послы ЕС решили ввести санкции против 9 лиц, ответственных за организацию псевдовыборы в ОРДЛО.
Об этом сообщил брюссельский корреспондент "Радио Свобода" Рикард Джозвяк в Twitter.
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Ранее 24 канал сообщал, что страны, входящие в Совет Европы, признали проведение так называемых выборов на оккупированных территориях в Донецкой и Луганской областях грубым нарушением Минских договоренностей.
Теперь послы ЕС приняли решение ввести санкции против 9 лиц, ответственных за организацию псевдовыборов на востоке Украины в ноябре.
Известно, что министры иностранных дел ЕС утвердят это решение 10 декабря.
Напомним, как объявили боевики после подсчета якобы 100% бюллетеней, на оккупированной Донецкой области наибольшую поддержку среди "избирателей" (60,85%) "получил" ставленник Кремля Денис Пушилин, зато неподконтрольные Киеву территории Луганска возглавит действующий главарь боевиков Леонид Пасечник, при которого "проголосовало" 68,9% человек.
Ранее проведение псевдовыборов осудили на заседании Совета безопасности ООН. Во время заседания восемь стран-членов Европейского Союза призвали власти России остановить подготовку к незаконным выборам на оккупированном Донбассе. Также "псевдовыборы" осуждает Украина, и весь цивилизованный мир.
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