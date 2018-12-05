Послы ЕС одобрили санкции против 9 организаторов псевдовыборов на Донбассе

В среду, 5 декабря, послы ЕС решили ввести санкции против 9 лиц, ответственных за организацию псевдовыборы в ОРДЛО.

Об этом сообщил брюссельский корреспондент "Радио Свобода" Рикард Джозвяк в Twitter.

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Ранее 24 канал сообщал, что страны, входящие в Совет Европы, признали проведение так называемых выборов на оккупированных территориях в Донецкой и Луганской областях грубым нарушением Минских договоренностей.

Теперь послы ЕС приняли решение ввести санкции против 9 лиц, ответственных за организацию псевдовыборов на востоке Украины в ноябре.

Известно, что министры иностранных дел ЕС утвердят это решение 10 декабря.

EU ambassadors have decided to sanctions 9 people responsible for organizing the "elections" in eastern #Ukraine in November. EU foreign ministers will rubber stamp the decision on 10 December. #Russia — Rikard Jozwiak (@RikardJozwiak) December 5, 2018

Напомним, как объявили боевики после подсчета якобы 100% бюллетеней, на оккупированной Донецкой области наибольшую поддержку среди "избирателей" (60,85%) "получил" ставленник Кремля Денис Пушилин, зато неподконтрольные Киеву территории Луганска возглавит действующий главарь боевиков Леонид Пасечник, при которого "проголосовало" 68,9% человек.

Ранее проведение псевдовыборов осудили на заседании Совета безопасности ООН. Во время заседания восемь стран-членов Европейского Союза призвали власти России остановить подготовку к незаконным выборам на оккупированном Донбассе. Также "псевдовыборы" осуждает Украина, и весь цивилизованный мир.