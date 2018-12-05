Посли ЄС схвалили санкції проти 9 організаторів псевдовиборів на Донбасі

У середу, 5 грудня, посли ЄС вирішили запровадити санкції проти 9 осіб, які відповідальні за організацію псевдовиборів в ОРДЛО.

Про це повідомив брюссельський кореспондент "Радіо Свобода" Рікард Джозвяк у Twitter.

Читайте також: Навіщо РФ влаштувала псевдовибори на Донбасі: Гримчак озвучив головну мету Кремля

Раніше 24 канал повідомляв, що країни, які входять до Ради Європи, визнали проведення так званих виборів на окупованих територіях у Донецькій та Луганській областях грубим порушенням Мінських домовленостей.

Тепер посли ЄС прийняли рішення ввести санкції проти 9 осіб, відповідальних за організацію псевдовиборів на сході України в листопаді.

Відомо, що міністри закордонних справ ЄС затвердять це рішення 10 грудня.

EU ambassadors have decided to sanctions 9 people responsible for organizing the "elections" in eastern #Ukraine in November. EU foreign ministers will rubber stamp the decision on 10 December. #Russia — Rikard Jozwiak (@RikardJozwiak) December 5, 2018

Нагадаємо, як оголосили бойовики після підрахунку нібито 100% бюлетенів, на окупованій Донеччині найбільшу підтримку серед "виборців" (60,85%) "отримав" ставленик Кремля Денис Пушилін, натомість непідконтрольні Києву території на Луганщині очолить чинний ватажок бойовиків Леонід Пасічник, за якого "проголосувало" 68,9% осіб.



Раніше проведення псевдовиборів засудили на засіданні Ради безпеки ООН. Під час засідання вісім країн-членів Європейського Союзу закликали владу Росії зупинити підготовку до незаконних виборів на окупованому Донбасі. Також "псевдовибори" засуджує Україна, та весь цивілізований світ.