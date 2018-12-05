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      Посли ЄС схвалили санкції проти 9 організаторів псевдовиборів на Донбасі

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      Посли ЄС схвалили санкції проти 9 організаторів псевдовиборів на Донбасі
      Посли ЄС схвалили санкції проти 9 організаторів псевдовиборів на Донбасі / Фото з відкритих джерел

      У середу, 5 грудня, посли ЄС вирішили запровадити санкції проти 9 осіб, які відповідальні за організацію псевдовиборів в ОРДЛО.

      Про це повідомив брюссельський кореспондент "Радіо Свобода" Рікард Джозвяк у Twitter.

      Читайте також: Навіщо РФ влаштувала псевдовибори на Донбасі: Гримчак озвучив головну мету Кремля

      Раніше 24 канал повідомляв, що країни, які входять до Ради Європи, визнали проведення так званих виборів на окупованих територіях у Донецькій та Луганській областях грубим порушенням Мінських домовленостей.

      Тепер посли ЄС прийняли рішення ввести санкції проти 9 осіб, відповідальних за організацію псевдовиборів на сході України в листопаді.

      Відомо, що міністри закордонних справ ЄС затвердять це рішення 10 грудня.

      Нагадаємо, як оголосили бойовики після підрахунку нібито 100% бюлетенів, на окупованій Донеччині найбільшу підтримку серед "виборців" (60,85%) "отримав" ставленик Кремля Денис Пушилін, натомість непідконтрольні Києву території на Луганщині очолить чинний ватажок бойовиків Леонід Пасічник, за якого "проголосувало" 68,9% осіб.

      Раніше проведення псевдовиборів засудили на засіданні Ради безпеки ООН. Під час засідання вісім країн-членів Європейського Союзу закликали владу Росії зупинити підготовку до незаконних виборів на окупованому Донбасі. Також "псевдовибори" засуджує Україна, та весь цивілізований світ.

      ЯК РОЗГОРТАЛИСЯ ПОДІЇ НАВКОЛО ПСЕВДОВИБОРІВ НА ДОНБАСІ: ХРОНІКА ПОДІЙ
      Теги: Новини України Війна на Донбасі Псевдовибори на окупованому Донбасі Україна – Росія Євросоюз Санкції Новини політики
      Джерело: 24 Канал
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