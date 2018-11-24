Навіщо РФ влаштувала псевдовибори на Донбасі: Гримчак озвучив головну мету Кремля

Кремль, організувавши псевдовибори на окупованому Донбасі, спробував легалізувати нових ватажків проросійських бойовиків так званих "ДНР" та "ЛНР" в очах російського електорату.

Про це розповів заступник міністра з питань тимчасово окупованих територій і внутрішньо переміщених осіб України Юрій Гримчак в інтерв'ю "Фактам".

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За його словами, Росія готується до майбутніх виборів в Україні, очікують зміни влади в нашій країні після виборів. У Москві сподіваються, що в Україні переможуть проросійські кандидати.

За великим рахунком ці "вибори" нічого не вирішують. Для нас – країни, яка переживає агресію, – не має значення, хто буде керувати окупаційною адміністрацією. Та й сама логіка проведення "виборів" показує, що наші північні сусіди очікують зміни влади в Україні. Про що відкрито і заявляють,

– сказав він.

Міністр зауважив, що Росія намагається показати, що призначені нею люди не так вимазані кров'ю, як Захарченко і Плотницький і з ними можна вести переговори.

"У них руки не по лікті в крові, а тільки до половини. Тому, мовляв, з ними можна вести переговори. А після зміни влади в нашій країні будуть спроби впихнути ці об'єкти Україні, але з визнанням їх автономії. Таким чином Росія намагається легалізувати таких "керівників" хоча б в очах російського електорату", – наголосив Гримчак.

Нагадаємо, як оголосили бойовики після підрахунку нібито 100% бюлетенів, на окупованій Донеччині найбільшу підтримку серед "виборців" (60,85%) "отримав" ставленик Кремля Денис Пушилін, натомість непідконтрольні Києву території на Луганщині очолить чинний ватажок бойовиків Леонід Пасічник, за якого "проголосувало" 68,9% осіб.



Раніше проведення псевдовиборів засудили на засіданні Ради безпеки ООН. Під час засідання вісім країн-членів Європейського Союзу закликали владу Росії зупинити підготовку до незаконних виборів на окупованому Донбасі. Також "псевдовибори" засуджує Україна, та весь цивілізований світ.

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