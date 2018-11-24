Зачем РФ устроила псевдовыборы на Донбассе: Грымчак озвучил главную цель Кремля

Кремль, организовав псевдовыборы на оккупированном Донбассе, попытался легализовать новых вожаков пророссийских боевиков так называемых "ДНР" и "ЛНР" в глазах российского электората.

Об этом рассказал заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины Юрий Гримчак в интервью "Фактам".

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По его словам, Россия готовится к предстоящим выборам в Украине, ожидают смены власти в нашей стране после выборов. В Москве надеются, что в Украине победят пророссийские кандидаты.

По большому счету эти "выборы" ничего не решают. Для нас – страны, переживающей агрессию, – не имеет значения, кто будет управлять оккупационной администрацией. Да и сама логика проведения "выборов" показывает, что наши северные соседи ожидают смены власти в Украине. О чем открыто и заявляют,

– сказал он.

Министр отметил, что Россия пытается показать, что назначенные ею люди не так измазаны кровью, как Захарченко и Плотницкий и с ними можно вести переговоры.

"У них руки не по локоть в крови, а только до половины. Поэтому, мол, с ними можно вести переговоры. А после смены власти в нашей стране будут попытки впихнуть эти объекты Украине, но с признанием их автономии. Таким образом Россия пытается легализовать таких "руководителей" хотя бы в глазах российского электората", – отметил Грымчак.

Напомним, как объявили боевики после подсчета якобы 100% бюллетеней, на оккупированной Донецкой области наибольшую поддержку среди "избирателей" (60,85%) "получил" ставленник Кремля Денис Пушилин, взамен неподконтрольные Киеву территории Луганской области возглавит действующий главарь боевиков Леонид Пасечник, за которого "проголосовало" 68,9% человек.



Ранее проведение псевдовыборов осудили на заседании Совета безопасности ООН. Во время заседания восемь стран-членов Европейского Союза призвали власти России остановить подготовку к незаконным выборам на оккупированном Донбассе. Также "псевдовыборы" осуждает Украина и весь цивилизованный мир.

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