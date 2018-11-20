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      Пушилин официально стал "главарем" фейковой "ДНР"

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      "Инаугурация" Пушилина
      "Инаугурация" Пушилина / Фото из открытых источников

      Во вторник, 20 ноября, в оккупированном Донецке прошла церемония "инаугурации" главаря фейковой "ДНР" Дениса Пушилина.

      По сообщению сепаратистских СМИ, на мероприятии присутствовали около тысячи человек.

      Читайте также: Кто такой Пушилин: что известно о пророссийском боевике

      Пушилин принес присягу перед псевдочиновниками "ЛДНР", "делегатами" из России и Евросоюза и общественностью, которую, очевидно, традиционно сгоняют на все массовые мероприятия фейковой "республики".

      Российское агентство "РИА-Новости" пишет, что на "инаугурацию" съехались "глава" оккупированного Крыма Сергей Аксенов, депутаты Государственной думы Андрей Козенко, Казбек Тайсаев, главарь "ЛНР" Леонид Пасечник, а также "главы" самопровозглашенных республик Южная осетия и Абхазия.

      На "инаугурацию" Пушилина приехал "глава" оккупированного Крыма Сергей Аксенов

      Ранее 24 канал опубликовал список тех, кто должен появиться на "инаугурации" Пушилина. Это в основном чиновники разных звеньев как администрации Донецка, так и псевдореспублики.

      Что произошло на Донбассе после убийства Захарченко?
      После убийства главаря пророссийских боевиков Александра Захарченко на оккупированных территориях Донетчины и Луганщины заявили о намерении 11 ноября 2018 года провести "выборы" новых главарей пророссийских боевиков. Тогда место Захарченко как лидера пророссийских боевиков на оккупированных территориях Донецкой области занял Денис Пушилин. Накануне псевдовыборов в фейковой "ДНР" СБУ опубликовала информацию, что Кремль уже "нарисовал" результаты фейковых выборов. Так, Пушилина поддержит 55% населения "ДНР", а Пасечника – 63% "элэнэровцев". Хотя, на самом деле, реальные настроения граждан на этих территориях являются совсем другими. Но так и случилось. Заведовать оккупированным Донбассом поручили Пушилину и Пасечнику. Как объявили боевики после подсчета якобы 100% бюллетеней, на оккупированной Донетчине наибольшую поддержку среди "избирателей" "получил" ставленник Кремля Денис Пушилин – он получил – 60,86% голосов и обогнал своего ближайшего преследователя Романа Храменкова аж на 46,58%. В ЕС назвали "выборы" на оккупированных территориях срывом минских договоренностей и, конечно, не признали их результатов. А прокуратура Украины открыла уголовное производство за действия пророссийских боевиков на Донбассе.

      Теги: Новости Украины Новости политики Война на Донбассе Новости Донецка
      Источник: 24 Канал
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