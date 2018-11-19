Кто будет присутствовать на "инаугурации" Пушилина как "главы" "ДНР": появился список оккупантов

20 ноября состоится "инаугурация" нового главы оккупационной администрации Донецкой области Дениса Пушилина. Однако уже известно, кто будет присутствовать на мероприятии. Соответствующую информацию журналисты 24 канала получили из собственных источников.

Как объявили боевики после подсчета якобы 100% бюллетеней, на оккупированной части Донецкой области наибольшую поддержку среди "избирателей" "получил" ставленник Кремля Денис Пушилин – он получил – 60,86% голосов и обогнал своего ближайшего преследователя Романа Храменкова аж на 46,58%.

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Правда после этого оккупанты так официально и не объявили победителя, однако распространили информацию, что будет "инаугурация" Пушилина. Следовательно, можно сделать вывод, что о победе новоиспеченного вождя было еще известно задолго до проведения псевдовыборов – к слову, об этом говорили и в СБУ. И вполне вероятно, что к такому положению вещей свою вездесущую руку приложил Кремль.

Журналисты 24 канала, со своей стороны, выяснили, кто же будет присутствовать на "инаугурации" Пушилина. Как видно из списков, это в основном чиновники разных уровней как администрации Донецка, так и псевдореспублики.



Кто посетит инаугурацию Пушилина: список



Список присутствующих на инаугурации Пушилина

Также нам стало известно и о номерах машин некоторых "руководителей" районов оккупированного Донецка.



На каких машинах приедут на инаугурацию Пушилина

Добавим, что сама "инаугурация" начнется 20 ноября в 11:00 по московскому времени (10:00 по Киеву) и пройдет в Донецком академическом театра оперы и балета имени Соловьяненко. Заметим, что именно в этом здании раньше прощались с ликвидированными главарями боевиков – "Гиви", "Моторолой", а также с предшественником Пушилина – Захарченко.

Напомним, ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова отметила, что псевдовыборы на оккупированном на Донбассе хотя и произошли не по минскими договоренностям, однако все же "отвечали основным демократическим стандартам" и "были организованы в рамках общего и равного избирательного права граждан". Также в Кремле надеются, что официальный Киев будет сотрудничать с новоиспеченными главарями боевиков.