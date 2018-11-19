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      Хто буде присутнім на "інавгурації" Пушиліна як "очільника" "ДНР": з'явився список окупантів

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      "Інавгурація" Пуліна на посаду "очільника" ДНР": відомо, хто буде присутнім
      "Інавгурація" Пуліна на посаду "очільника" ДНР": відомо, хто буде присутнім / Соцмережі

      20 листопада відбудеться "інавгурація" нового очільника окупаційної адміністрації Донеччини Дениса Пушиліна. Однак вже відомо, хто буде присутнім на заході. Відповідну інформацію журналісти 24 каналу отримали з власних джерел.

      Як оголосили бойовики після підрахунку нібито 100% бюлетенів, на окупованій Донеччині найбільшу підтримку серед "виборців" "отримав" ставленик Кремля Денис Пушилін – він здобув – 60,86% голосів і обігнав свого найближчого переслідувача Романа Храменкова аж на 46,58%.

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      Щоправда опісля цього окупанти так офіційно й не оголосили переможця, однак поширили інформацію, що буде "інавгурація" Пушиліна. Відтак, можна зробити висновок, що про перемогу новоспеченого ватажка було ще відомо задовго до проведення псевдовиборів – до слова, про це говорили й у СБУ. І цілком імовірно, що до такого стану речей свою всюдисущу руку доклав Кремль.

      Журналісти 24 каналу, зі свого боку, з’ясували, хто ж буде присутнім на "інавгурації" Пушиліна. Як видно зі списків, це здебільшого чиновники різних ланок як адміністрації Донецька, так і псевдореспубліки.

      Список, ДНР, Пушилін, Донецьк, інавгурація, окупація, Росія, Кремль
      Хто відвідає інавгурацію Пушиліна: список 

      Список, ДНР, Пушилін, інавгурація, список, Росія, Кремль, Донецьк
      Список присутніх на інавгурації Пушиліна 

      Також нам стало відомо й про номери машин деяких "очільників" районів окупованого Донецька.

      Донецьк, Донбас, Кремль, Росія, Пушилін, список, ДНР, вибори, Кремль, Росія
      На яких машинах приїдуть на інавгурацію Пушиліна 

      Додамо, що сама "інавгурація" розпочнеться 20 листопада об 11:00 за московським часом (10:00 за Києвом) і пройде у Донецькому академічному театру опери та балету імені Солов'яненка. Зауважимо, що саме у цій будівлі раніше прощалися ліквідованими ватажками бойовиків – "Гіві", "Моторолою", а також з попередником Пушиліна – Захарченком

      Нагадаємо, раніше офіційний представник МЗС Росії Марія Захарова наголосила, що псевдовибори на окупованому на Донбасі хоча й відбулися не згідно з мінськими домовленостями, однак усе ж "відповідали основним демократичним стандартам" і їх "було організовано в рамках загального та рівного виборчого права громадян". Також у Кремлі сподіваються, що офіційний Київ буде співпрацювати з новоспеченими ватажками бойовиків.

      Автор: Олексій Годзенко
      Теги: Новини України Новини політики Україна – Росія Війна на Донбасі Новини Росії Псевдовибори на окупованому Донбасі Новини Донецька
      Джерело: 24 канал
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