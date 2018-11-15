Новоспечений вождь "ДНР" Пушилін вже думає про смерть: підписано скандальний "закон"

За результатами так званих "виборів" новим ватажком окупованої території Донеччини став Денис Пушилін. А одним із перших "законів", які він підписав на цій "посаді", стосується гарантій очільнику псевдореспубліки та його сім'ї після закінчення повноважень, а вон можуть перерватися з будь-яких причин: вийшов термін, програв на наступних виборах або помер.

Як пише видання МК, ризик загинути у нового вождя бананової республіки є дуже великим.

Читайте також: Хто такий Пушилін: що відомо про проросійського бойовика

"Однак, у регіоні, де зарплата у людей нерідко становить 5-6 тисяч рублів (близько 3 тисяч гривень), а дуже хороша – 10-15 тисяч (5-7 тисяч гривень), призначення собі одноразової вихідної допомоги у розмірі річної зарплати, як мінімум, викликає подив. У разі передчасної смерті очільника "ДНР" його сім'я, неповнолітні діти та непрацездатні батьки почнуть отримувати щомісячні виплати на кожного, їхня сума (враховуючи індексацію) вираховується шляхом ділення середньої заробітної плати очільника псевдореспубліки за останні три місяці життя на кількість членів сім'ї, їхнє число визначать законодавчо. Батькам будуть платити допомогу довічно, дітям – поки не стануть на ноги та не отримають очно вищу освіту. У разі інвалідності – на весь час інвалідності", – мовиться у матеріалі.

Щоправда, зазначають журналісти, скільки заробляє вождь "ДНР", точно не знає нікто, натомість відомо, що у сусідній Луганщині ватажок заробляє близько 60-65 тисяч рублів (близько 30 тисяч гривень), а заробітна плата Захарченка дорівнювала приблизно 150 тисячам рублів (70 тисяч гривень).

Якщо Денис Пушилін благополучно допрацює до кінця терміну та піде на заслужений відпочинок, то у нього залишаться державна охорона, медичне та транспортне обслуговування, а також право дзвонити урядовою лінією. Тими ж благами, за винятком хіба що зв'язку, протягом п'яти років з моменту смерті голови "республіки" зможуть користуватися і його близькі. Також їм у власність передадуть житло. Всі витрати, передбачені документом, ляжуть на бюджет "ДНР". Цікавий момент, що дія закону поширюється і "на взаємини, що виникли до набрання ним чинності",

– констатують автори матеріалу.

Додамо, ходять чутки, що вступаючи на посаду, Борис Єльцин розпочав з того, що підписав заяву керівника своєї охорони Коржакова з проханням виділити його співробітникам ондатрові шапки, на які тоді був великий дефіцит.

Нагадаємо, за інформацією ЗМІ, попри переконливу "перемогу" на "виборах" (60,85% голосів), новим ватажком окупованої Донеччини стане не Денис Пушилін, а "прем'єр-міністр" псевдореспубліки, ставленик Кремля Олександр Ананченко.