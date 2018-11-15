Новоиспеченный вождь "ДНР" Пушилин уже думает о смерти: подписан скандальный "закон"

По результатам так называемых "выборов" новым главарем оккупированной территории Донетчины стал Денис Пушилин. А одним из первых "законов", которые он подписал на этой "должности", касается гарантий главе псевдореспублики и его семье после окончания полномочий, а они могут прерваться по любым причинам: вышел срок, проиграл на следующих выборах или умер.

Как пишет издание МК, риск погибнуть у нового вождя банановой республики является очень большим.

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"Однако, в регионе, где зарплата у людей нередко составляет 5-6 тысяч рублей (около 3 тысяч гривен), а очень хорошая – 10-15 тысяч (5-7 тысяч гривен), назначение себе единовременного выходного пособия в размере годовой зарплаты как минимум вызывает удивление. В случае преждевременной смерти главы "ДНР" его семья, несовершеннолетние дети и нетрудоспособные родители начнут получать ежемесячные выплаты на каждого, то их сумма (с учетом индексации) рассчитывается путем деления средней заработной платы руководителя псевдореспублики за последние три месяца жизни на количество членов семьи, их число определят законодательно. Родителям будут платить пособие пожизненно, детям – пока не встанут на ноги и не получат очно высшее образование. В случае инвалидности – на время инвалидности", – говорится в материале.

Правда, отмечают журналисты, сколько зарабатывает вождь "ДНР", точно не знает никто, зато известно, что в соседней Луганской области главарь зарабатывает около 60-65 тысяч рублей (около 30 тысяч гривен), а заработная плата Захарченко равнялась примерно 150 тысячам рублей (70 тысяч гривен).

Если Денис Пушилін благополучно доработает до конца срока и уйдет на заслуженный отдых, то у него останутся государственная охрана, медицинское и транспортное обслуживание, а также право звонить по правительственной линии. Теми же благами, за исключением разве что связи, в течение пяти лет с момента смерти главы "республики" смогут пользоваться и его близкие. Также им в собственность передадут жилье. Все расходы, предусмотренные документом, лягут на бюджет "ДНР". Интересный момент, что действие закона распространяется и на "отношения, возникшие до его вступления в силу",

– констатируют авторы материала.

Добавим, ходят слухи, что вступая в должность, Борис Ельцин начал с того, что подписал заявление руководителя своей охраны Коржакова с просьбой выделить его сотрудникам ондатровые шапки, на которые тогда был большой дефицит.

Напомним, по информации СМИ, несмотря на убедительную "победу" на "выборах" (60,85% голосов), новым главарем оккупированной Донетчины станет не Денис Пушилин, а "премьер-министр" псевдореспублики, ставленник Кремля Александр Ананченко.