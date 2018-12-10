ЄС ввів санкції проти організаторів псевдовиборів на Донбасі

Міністри закордонних справ країн Євросоюзу 10 грудня затвердили рішення про запровадження санкцій проти 9 осіб, відповідальних за організацію незаконних виборів на території окупованих районів Донецької та Луганської областей.

Про це повідомив журналіст Рікард Джозвяк у Twitter.

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Раніше 24 канал повідомляв, що 5 грудня посли ЄС вирішили запровадити санкції проти організаторів псевдовиборів в ОРДЛО і анонсували, що затвердять їх 10 грудня.

Міністри закордонних справ ЄС щойно схвалили заборону на отримання віз та заморожування активів для 9 осіб, яких ЄС вважає відповідальними за організацію "виборів" у східній Україні,

– написав кореспондент.

Джозвяк додав, що рішення буде опубліковане в офіційному журналі ЄС сьогодні близько опівдня.

EU foreign ministers have just approved the visa bans and asset freezes on the 9 ppl the EU deems responsible for organizing the "elections" in eastern #Ukraine. will be published in the EU official journal around midday. #Russia — Rikard Jozwiak (@RikardJozwiak) 10 декабря 2018 г.

Нагадаємо, як оголосили бойовики після підрахунку нібито 100% бюлетенів, на окупованій Донеччині найбільшу підтримку серед "виборців" (60,85%) "отримав" ставленик Кремля Денис Пушилін, натомість непідконтрольні Києву території на Луганщині очолить чинний ватажок бойовиків Леонід Пасічник, за якого "проголосувало" 68,9% осіб.



Раніше проведення псевдовиборів засудили на засіданні Ради безпеки ООН. Під час засідання вісім країн-членів Європейського Союзу закликали владу Росії зупинити підготовку до незаконних виборів на окупованому Донбасі. Також "псевдовибори" засуджує Україна, та весь цивілізований світ.