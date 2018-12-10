Конфликт в Азовском море: в ЕС объяснили, как будут сдерживать Россию

Евросоюз будет оказывать давление на Российскую Федерацию для того, чтобы она обеспечила свободное судоходство в районе Керченского пролива и прекратила агрессию в Азовском море.

Об этом заявил министр иностранных дел Бельгии Дидье Рейндерс в Брюсселе по прибытии на заседание Совета ЕС на уровне глав МИД, что должны обсудить ситуацию в Украине, в частности в связи с "керченским инцидентом", передает "Интерфакс".

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Особенно важно вернуть спокойствие в Азовском море и сделать так, чтобы свобода навигации была гарантирована,

– сказал он.

По словам дипломата, ЕС пока готов оказывать сильное давление на Москву, чтобы вернуть свободную навигацию в Азовском море, свободный проход из Черного моря и доступ к украинским портам.

"И мы посмотрим, как наилучшим способом оказать давление на Российскую Федерацию в этой области", – добавил Рейндерс.

Напомним, ранее 24 канал сообщал, что Петр Порошенко выразил надежду, что страны-члены НАТО "готовы переместить военно-морские корабли к Азовскому морю, чтобы помочь Украине и обеспечить безопасность".



В то же время, в самом НАТО заявили, что Альянс уже имеет мощное присутствие в Черноморском регионе, поэтому дали Украине понять, что не пришлют новые корабли в Азовское море.

Что произошло в Керченском проливе?

25 ноября пограничный корабль России протаранил рейдовый буксир украинских военных в Азовском море. Известно, что 2 малых бронированных артиллерийских катера и рейдовый буксир ВМС ВСУ переходили из порта Одессы в порт в Мариуполе планово и в соответствии с международными нормами. Однако в России заявили, что якобы украинские военные корабли "неправомерно зашли во временно закрытую акваторию территориального моря РФ" и продолжили движение к Керченскому проливу.



Впоследствии группа кораблей ВМС Украины продолжила свой путь в Мариуполь. Правда, уже при выходе из Керченского пролива российские пограничные суда открыли огонь по украинским кораблям, в результате чего 6 украинских воинов получили ранения. Также Россия захватила 2 украинских судна и взяла в плен 24 украинских моряков.



После этого Украина ввела в 10-и областях военное положение до 26 декабря и запретила вьезд мужчинам из России в возрасте от 16 до 60 лет. Взамен Россия начала блокировать украинские суда и порты в Азовском море. 28 ноября "суд" в оккупированном Крыму всем 24-м пленным украинским морякам избрал меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на 2 месяца.



Россия также уже не первый месяц блокирует в Азовском море иностранные суда, направлявшиеся в украинские порты. Поэтому украинская экономика терпит большие убытки.

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