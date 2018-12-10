Конфлікт в Азовському морі: у ЄС пояснили, як будуть стримувати Росію

Євросоюз буде чинити тиск на Російську Федерацію для того, аби вона забезпечила вільне судноплавство в районі Керченської проток та припинила агресію в Азовському морі.

Про це заявив міністр закордонних справ Бельгії Дідьє Рейндерс у Брюсселі після прибуття на засідання Ради ЄС на рівні глав МЗС, що мають обговорити ситуацію в Україні, зокрема у зв'язку з "керченським інцидентом", передає "Інтерфакс".

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Особливо важливо повернути спокій в Азовському морі і зробити так, щоб свобода навігації була гарантована,

– сказав він.

За словами дипломата, ЄС наразі готовий чинити сильний тиск на Москву, аби повернути вільну навігацію в Азовському морі, вільний прохід з Чорного моря і доступ до українських портів.

"І ми подивимося, як найкращим способом чинити тиск на Російську Федерацію в цій області", – додав Рейндерс.

Нагадаємо, раніше 24 канал повідомляв, що Петро Порошенко висловив сподівання, що країни-члени НАТО "готові перемістити військово-морські кораблі до Азовського моря, щоб допомогти Україні та забезпечити безпеку".



Водночас, у самому НАТО заявили, що Альянс уже має потужну присутність у Чорноморському регіоні, тому дали Україні зрозуміти, що не надішлють нові кораблі в Азовське море.

Що сталося у Керченській протоці?25 листопада прикордонний корабель Росії протаранив рейдовий буксир українських військових в Азовському морі. Відомо, що 2 малих броньованих артилерійських катери та рейдовий буксир ВМС ЗСУ переходили з порту Одеси до порту в Маріуполі планово та відповідно до міжнародних норм. Проте в Росії заявили, що нібито українські військові кораблі "неправомірно зайшли в тимчасово закриту акваторію територіального моря РФ" і продовжили рух до Керченської протоки.



Згодом група кораблів ВМС України продовжила свій шлях до Маріуполя. Щоправда, вже під час виходу з Керченської протоки російські прикордонні судна відкрили вогонь по українських кораблях, внаслідок чого 6 українських воїнів зазнали поранень. Також Росія захопила 2 українських судна та взяла в полон 24 українських моряків.



Після цього Україна ввела у 10-и областях воєнний стан до 26 грудня та заборонила вї'зд чоловікам з Росії віком від 16 до 60 років. Натомість Росія почала блокувати українські судна та порти в Азовському морі. 28 листопада "суд" в окупованому Криму всім 24-м полоненим українським морякам обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою терміном на 2 місяці.



Росія також вже не перший місяць блокує в Азовському морі іноземні судна, що прямували до українських портів. Через це українська економіка зазнає чималих збитків.