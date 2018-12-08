14:54
8 груд 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      Дивись онлайн онлайн
      укр
      ЛОМАЧЕНКО – ПЕДРАСА ВОЄННИЙ СТАН В УКРАЇНІ ТОМОС КОНФЛІКТ В АЗОВСЬКОМУ МОРІ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля. Нова легенда від російських ЗМІ. Патріотизм в стакані
      Вєсті Кремля
      22:18, 7 грудня
      Вєсті.UA. Пустотливі ручки депутатів. Самка Богомолець
      Вєсті.UA
      21:36, 7 грудня
      Куди комунальники витрачають сотні мільйонів гривень, або Навіщо розчищати пляжі під Новий рік
      ЦРУ
      09:00, 7 грудня
      Українці в очікуванні: про що мовчить Порошенко
      Підсумки дна
      19:00, 12 жовтня
      Згадати Все. Репресивна психіатрія
      Згадати все
      00:10, сьогодні
      Телеканал новин 24 Новини Новини України
      ЛОМАЧЕНКО – ПЕДРАСА ВОЄННИЙ СТАН В УКРАЇНІ ТОМОС КОНФЛІКТ В АЗОВСЬКОМУ МОРІ

      "Не інцидент і не криза": Порошенко пояснив, як слід називати ситуацію на Азові

      301 Читать новость на русском
      Петро Порошенко
      Петро Порошенко / 24 канал

      Російським кораблям слід заборонити вхід у порти Європи та США, а також посилити проти РФ санкції, певен український президент Петро Порошенко.

      Таку думку він висловив в інтерв'ю Fox News.

      Читайте також: У Росії пояснили, чому перекривали українським кораблям шлях до Керченської протоки

      Російським кораблям повинен бути заборонений вхід в європейські і американські порти, і ми готові розпочати координацію стосовно того, які заходи стосовно цього питання повинні бути вжиті негайно,
      – сказав глава держави.

      У своєму інтерв'ю він також передав чергове послання російському лідеру Володимиру Путіну. Так, він пояснив йому, як слід називати те, що відбулося між Україною та Росією поблизу Керченської протоки.

      Це акт агресії. Пане Путін, це війна, це не жарт, не інцидент і не криза, адже ваші регулярні сили під російським прапором атакували у міжнародній війні українські військові судна,
      – наголосив Порошенко.

      Він також застеріг інші держави від того, що РФ може здійснювати аналогічні атаки і в інших морях, супроти кораблів під прапорами інших держав.

      "Ніхто не знає, де завтра Путін вирішить захищати російські інтереси", – розповів президент, розповідаючи про те, що Україні потрібне додаткове озброєння.

      Нам потрібна підтримка та озброєння, щоб ми могли захищати нашу країну", – додав Петро Порошенко.

      Що відомо про події в Керченській протоці?25 листопада у Керченській протоці російський прикордонний корабель протаранив рейдовий буксир українських військових. Відомо, що 2 українських військових малих броньованих артилерійських катери та рейдовий буксир переходили планово та відповідно до міжнародних норм з порту Одеси до порту в Маріуполі.

      Проте в Росії заявили, що українські військові кораблі нібито неправомірно зайшли в тимчасово закриту акваторію територіального моря РФ і продовжили рух до Керченської протоки.

      Група українських кораблів продовжила свій шлях до Маріуполя. Проте під час виходу з Керченської протоки російські прикордонні судна відкрили вогонь по українських кораблях, внаслідок чого 6 українських військових моряків зазнали поранень. Декільком із них довелося терміново робити оперативні втручання. Також Росія захопила 2 українських судна та взяла в полон 24 українських моряків, яких згодом арештували в окупованому Криму та вивезли до московських СІЗО.

      Після цього Україна ввела у 10-и областях воєнний стан до 26 грудня. Окрім того, 30 листопада Україна заборонила в’їзд на свою територію чоловікам-громадянам Росії у віці 16-60 років.

      Росія також вже не перший місяць блокує в Азовському морі іноземні судна, що прямували до українських портів. Через це українська економіка зазнає чималих збитків.

      Теги: Новини України Конфлікт в Азовському морі Новини політики Україна – Росія Петро Порошенко
      Джерело: 24 Канал
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      Нова пенсія українців: навіщо, як та коли почнемо накопичувати
      сьогодні , 13:17 Нова пенсія українців: навіщо, як та коли почнемо накопичувати
      Яніна Ткачук 8547
      Ломаченка не цікавить Педраса, а лише його чемпіонський пояс: анонс боксерського поєдинку
      сьогодні , 13:02 Ломаченка не цікавить Педраса, а лише його чемпіонський пояс: анонс боксерського поєдинку
      385
      Топ мифов о пользе моратория на землю, которыми вас кормят депутаты и чиновники
      сьогодні , 13:00 Топ мифов о пользе моратория на землю, которыми вас кормят депутаты и чиновники
      Сергій Фурса 193
      Європейські інвестиції як маркер відродження Донбасу
      сьогодні , 12:01 Європейські інвестиції як маркер відродження Донбасу
      Максим Єфімов 126
      Рейтинг профессий в "ЛНР": кем лучше работать в псевдореспублике
      сьогодні , 08:40 Рейтинг профессий в "ЛНР": кем лучше работать в псевдореспублике
      Ольга Черненко 1720
      КАРТА СИТУАЦІЇ НА ДОНБАСІ. 19 ЛЮТОГО (Інфографіка)
       19 лютого 2015 , 13:34
      Зірка "Дизель Шоу" Марина Поплавська загинула у ДТП: фото
       20 жовтня , 09:33
      Сигнал радіомаяка зниклого EgyptAir вдалось впіймати через тиждень після катастрофи
       26 травня 2016 , 09:42
      Зробивши подарунки власноруч - зекономите час на їх пошук
      19 грудня 2010 , 15:35
      "Казав їм, що цей українець – не для Барселони", – агент, який відкрив Мессі, про несподівані і ключові рішення клубу
       14 серпня , 11:30
      Найцікавіші статистичні факти 9-го туру УПЛ
       24 вересня , 11:30
      Новини
      Більше новин
      При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
      не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
      Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
      Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
      Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

      Made by
      Залиште відгук