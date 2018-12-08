"Не інцидент і не криза": Порошенко пояснив, як слід називати ситуацію на Азові

Російським кораблям слід заборонити вхід у порти Європи та США, а також посилити проти РФ санкції, певен український президент Петро Порошенко.

Таку думку він висловив в інтерв'ю Fox News.

Читайте також: У Росії пояснили, чому перекривали українським кораблям шлях до Керченської протоки

Російським кораблям повинен бути заборонений вхід в європейські і американські порти, і ми готові розпочати координацію стосовно того, які заходи стосовно цього питання повинні бути вжиті негайно,

– сказав глава держави.

У своєму інтерв'ю він також передав чергове послання російському лідеру Володимиру Путіну. Так, він пояснив йому, як слід називати те, що відбулося між Україною та Росією поблизу Керченської протоки.

Це акт агресії. Пане Путін, це війна, це не жарт, не інцидент і не криза, адже ваші регулярні сили під російським прапором атакували у міжнародній війні українські військові судна,

– наголосив Порошенко.

Він також застеріг інші держави від того, що РФ може здійснювати аналогічні атаки і в інших морях, супроти кораблів під прапорами інших держав.

"Ніхто не знає, де завтра Путін вирішить захищати російські інтереси", – розповів президент, розповідаючи про те, що Україні потрібне додаткове озброєння.

Нам потрібна підтримка та озброєння, щоб ми могли захищати нашу країну", – додав Петро Порошенко.

Що відомо про події в Керченській протоці?25 листопада у Керченській протоці російський прикордонний корабель протаранив рейдовий буксир українських військових. Відомо, що 2 українських військових малих броньованих артилерійських катери та рейдовий буксир переходили планово та відповідно до міжнародних норм з порту Одеси до порту в Маріуполі.



Проте в Росії заявили, що українські військові кораблі нібито неправомірно зайшли в тимчасово закриту акваторію територіального моря РФ і продовжили рух до Керченської протоки.



Група українських кораблів продовжила свій шлях до Маріуполя. Проте під час виходу з Керченської протоки російські прикордонні судна відкрили вогонь по українських кораблях, внаслідок чого 6 українських військових моряків зазнали поранень. Декільком із них довелося терміново робити оперативні втручання. Також Росія захопила 2 українських судна та взяла в полон 24 українських моряків, яких згодом арештували в окупованому Криму та вивезли до московських СІЗО.



Після цього Україна ввела у 10-и областях воєнний стан до 26 грудня. Окрім того, 30 листопада Україна заборонила в’їзд на свою територію чоловікам-громадянам Росії у віці 16-60 років.



Росія також вже не перший місяць блокує в Азовському морі іноземні судна, що прямували до українських портів. Через це українська економіка зазнає чималих збитків.