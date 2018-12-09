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      Як стримати агресію Росії в Азовському морі: дипломат назвав дієвий спосіб

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      Потрібно зупинити будівництво "Північного потоку-2"
      Потрібно зупинити будівництво "Північного потоку-2" / Фото з відкритих джерел

      Дієвим засобом стримування Росії буде зупинка будівництва спільного російського-німецького газопроводу "Північний потік-2". Якщо проект не реалізують, це буде дуже болюче для Путіна.

      Таку думку 24 каналу висловив дипломат, експерт "Майдану Закордонних Справ" Олександр Хара.

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      Якщо будівництво "Північного потоку-2" зупинять, то Росії доведеться платити Україні за транзит російського газу до Європи. Ми зможемо цей газ використовувати в перспективі. Якщо Путін захоче почати широкомасштабну агресію проти нас, то цей фактор – транзит Україною газу – його стримуватиме, оскільки може спричинити до припинення постачання газу на Захід. Без "Північного потоку-2" Росія не зможе отримати надприбуток від німців,
      – підкреслює Хара.

      Крім того, щоб стримувати агресію Росії в Азовському і Чорному морях, за словами дипломата, потрібно будувати власний флот. Наша влада згаяла час і довго не хотіла помічати кризу на Азовському морі. Москітний флот, говорить Хара, – правильно, але військові не задоволені катерами "Гюрза", які не відповідають завданням, які повинні виконувати.

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      Питання – чи будувати флот на наших підприємствах, чи отримати це в інших країнах. Фінансовий лізинг, спільне виробництво. Українська корупційна складова деформує наші можливості. Далі – дипломатія і подання до міжнародних інституцій претензій до Росії, яка завдає нам збитків. І робота з нашими міжнародними партнерами. Захід не розуміє до кінця, що відбувається. А Путін не зупиниться, оскільки хоче знищити Україну. Або змусити нас погодитися на його умови припинення війни – обмеження суверенітету,
      – наголошує Олександр Хара.

      Нагадаємо, за повідомленням CNN, США почали підготовку до відправки військового корабля, для підтримки України у Керченській протоці. Зазначається, що американські військовослужбовці попросили Державний департамент США повідомити Туреччину про появу військового корабля у Чорному морі. США зобов'язані попередити про це Туреччину не менш ніж за 15 днів відповідно до конвенції Монтре від 1936 року, яка регулює судноплавство у протоках Босфор і Дарданелли. Вони з'єднують Середземне море з Чорним.

      Що сталося у Керченській протоці?25 листопада прикордонний корабель Росії протаранив рейдовий буксир українських військових в Азовському морі. Відомо, що 2 малих броньованих артилерійських катери та рейдовий буксир ВМС ЗСУ переходили з порту Одеси до порту в Маріуполі планово та відповідно до міжнародних норм. Проте в Росії заявили, що нібито українські військові кораблі "неправомірно зайшли в тимчасово закриту акваторію територіального моря РФ" і продовжили рух до Керченської протоки.

      Згодом група кораблів ВМС України продовжила свій шлях до Маріуполя. Щоправда, вже під час виходу з Керченської протоки російські прикордонні судна відкрили вогонь по українських кораблях, внаслідок чого 6 українських воїнів зазнали поранень. Також Росія захопила 2 українських судна та взяла в полон 24 українських моряків.

      Після цього Україна ввела у 10-и областях воєнний стан до 26 грудня та заборонила вї'зд чоловікам з Росії віком від 16 до 60 років. Натомість Росія почала блокувати українські судна та порти в Азовському морі. 28 листопада "суд" в окупованому Криму всім 24-м полоненим українським морякам обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою терміном на 2 місяці.

      Росія також вже не перший місяць блокує в Азовському морі іноземні судна, що прямували до українських портів. Через це українська економіка зазнає чималих збитків.

      АГРЕСІЯ РОСІЇ В АЗОВСЬКОМУ МОРІ:  хроніка подій
      Автор: Інна Жолобович
      Теги: Новини України Новини політики Володимир Путін Конфлікт в Азовському морі Північний потік-2
      Джерело: 24 канал
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