Яку загрозу несе напруження в Азовському і Чорному морях: заява Швейцарії

Напруження в регіоні Чорного і Азовського морів, а також нелегальна анексія Росією Криму і нарощення військових сил на півострові загрозує новим військовим загостренням.

Про це заявила державний секретар МЗС Швейцарії Паскаль Берісвіль під час 25-го засідання Ради міністрів закордонних справ ОБСЄ у Мілані, передає Укрінформ.

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"На півдні України нелегальна анексія Криму, мілітаризація цієї території та напружена конфронтація в Чорному морі та Азовському морі створює потенційне джерело нової військової ескалації", – наголосила вона.

Також, представниця МЗС Швейцарії закликала усі сторони конфлікту сприяти його мирному врегулюванню.

Берісвіль підкреслила, що Швейцарія буде продовжувати підтримувати важливу роботу СММ ОБСЄ в Україні, і вважає важливою роботу Тристоронньої контактної групи у Мінську.

Вирішення конфлікту в Україні є важливим завданням з відновлення безпеки в Європі,

– підкреслила дипломат.

Нагадаємо, раніше державний департамент США наполягає, що за ескалацію конфлікту в Керченській протоці відповідає лише Росія. Відтак будь-які звинувачення Кремля в бік Києва не мають жодних підстав.

Що відомо про події в Керченській протоці?25 листопада у Керченській протоці російський прикордонний корабель протаранив рейдовий буксир українських військових. Відомо, що 2 українських військових малих броньованих артилерійських катери та рейдовий буксир переходили планово та відповідно до міжнародних норм з порту Одеси до порту в Маріуполі.



Проте в Росії заявили, що українські військові кораблі нібито неправомірно зайшли в тимчасово закриту акваторію територіального моря РФ і продовжили рух до Керченської протоки.



Група українських кораблів продовжила свій шлях до Маріуполя. Проте під час виходу з Керченської протоки російські прикордонні судна відкрили вогонь по українських кораблях, внаслідок чого 6 українських військових моряків зазнали поранень. Також Росія захопила 2 українських судна та взяла в полон 24 українських моряків, яких згодом арештували в окупованому Криму та вивезли до московських СІЗО.



Після цього Україна ввела у 10-и областях воєнний стан до 26 грудня. Окрім того, 30 листопада Україна заборонила в’їзд на свою територію чоловікам-громадянам Росії у віці 16-60 років.



​Росія також вже не перший місяць блокує в Азовському морі іноземні судна, що прямували до українських портів. Через це українська економіка зазнає чималих збитків.