Какую угрозу несет напряжение в Азовском и Черном морях: заявление Швейцарии

Напряжение в регионе Черного и Азовского морей, а также нелегальная аннексия Россией Крыма и наращивание военных сил на полуострове угрожает новым военным обострением.

Об этом заявила государственный секретарь МИД Швейцарии Паскаль Берисвиль во время 25-го заседания Совета министров иностранных дел ОБСЕ в Милане, передает Укринформ.

Читайте также: "Заявлений недостаточно": Украина потребовала от Запада мощного ответа на действия Путина

"На юге Украины нелегальная аннексия Крыма, милитаризация этой территории и напряженная конфронтация в Черном море и Азовском море создает потенциальный источник новой военной эскалации", – подчеркнула она.

Также, представитель МИД Швейцарии призвала все стороны конфликта содействовать его мирному урегулированию.

Берисвиль подчеркнула, что Швейцария будет продолжать поддерживать важную работу СММ ОБСЕ в Украине, и считает важной работу Трехсторонней контактной группы в Минске.

Разрешения конфликта в Украине является важной задачей по восстановлению безопасности в Европе,

– подчеркнула дипломат.

Напомним, ранее государственный департамент США настаивал, что за эскалацию конфликта в Керченском проливе отвечает только Россия. Поэтому любые обвинения Кремля в сторону Киева не имеют никаких оснований.

Что известно про события в Керченском проливе?25 ноября в Керченском проливе российский пограничный корабль протаранил рейдовый буксир украинских военных. Известно, что 2 украинских военных малых бронированных артиллерийских катера и рейдовый буксир переходили планово и согласно международным нормам из порта Одессы в порт в Мариуполе.



Однако в России заявили, что украинские военные корабли якобы неправомерно зашли во временно закрытую акваторию территориального моря РФ и продолжили движение до Керченского пролива.



Группа украинских кораблей продолжила свой путь до Мариуполя. Однако во время выхода из Керченского пролива российские пограничные судна открыли огонь по украинским кораблям, в результате чего 6 украинских военных моряков получили ранения. Также Россия захватила 2 украинских судна и взяла в плен 24 украинских моряков, которых впоследствии арестовали в оккупированном Крыму и вывезли в московских СИЗО.



После этого Украина ввела в 10-и областях военное положение до 26 декабря. Кроме того, 30 ноября Украина запретила въезд на свою территорию мужчинам-гражданам России в возрасте 16-60 лет.



​Россия также уже не первый месяц блокирует в Азовском море иностранные суда, направлялись в украинских портов. Из-за этого украинская экономика понесет немалые убытки.