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      Какую угрозу несет напряжение в Азовском и Черном морях: заявление Швейцарии

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      В Швейцарии прокомментировали конфликт в Азовском и Черном морях
      В Швейцарии прокомментировали конфликт в Азовском и Черном морях / Фото из открытых источников

      Напряжение в регионе Черного и Азовского морей, а также нелегальная аннексия Россией Крыма и наращивание военных сил на полуострове угрожает новым военным обострением.

      Об этом заявила государственный секретарь МИД Швейцарии Паскаль Берисвиль во время 25-го заседания Совета министров иностранных дел ОБСЕ в Милане, передает Укринформ.

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      "На юге Украины нелегальная аннексия Крыма, милитаризация этой территории и напряженная конфронтация в Черном море и Азовском море создает потенциальный источник новой военной эскалации", – подчеркнула она.

      Также, представитель МИД Швейцарии призвала все стороны конфликта содействовать его мирному урегулированию.

      Берисвиль подчеркнула, что Швейцария будет продолжать поддерживать важную работу СММ ОБСЕ в Украине, и считает важной работу Трехсторонней контактной группы в Минске.

      Разрешения конфликта в Украине является важной задачей по восстановлению безопасности в Европе,
      – подчеркнула дипломат.

      Напомним, ранее государственный департамент США настаивал, что за эскалацию конфликта в Керченском проливе отвечает только Россия. Поэтому любые обвинения Кремля в сторону Киева не имеют никаких оснований.

      Что известно про события в Керченском проливе?25 ноября в Керченском проливе российский пограничный корабль протаранил рейдовый буксир украинских военных. Известно, что 2 украинских военных малых бронированных артиллерийских катера и рейдовый буксир переходили планово и согласно международным нормам из порта Одессы в порт в Мариуполе.

      Однако в России заявили, что украинские военные корабли якобы неправомерно зашли во временно закрытую акваторию территориального моря РФ и продолжили движение до Керченского пролива.

      Группа украинских кораблей продолжила свой путь до Мариуполя. Однако во время выхода из Керченского пролива российские пограничные судна открыли огонь по украинским кораблям, в результате чего 6 украинских военных моряков получили ранения. Также Россия захватила 2 украинских судна и взяла в плен 24 украинских моряков, которых впоследствии арестовали в оккупированном Крыму и вывезли в московских СИЗО.

      После этого Украина ввела в 10-и областях военное положение до 26 декабря. Кроме того, 30 ноября Украина запретила въезд на свою территорию мужчинам-гражданам России в возрасте 16-60 лет.

      ​Россия также уже не первый месяц блокирует в Азовском море иностранные суда, направлялись в украинских портов. Из-за этого украинская экономика понесет немалые убытки.

      Теги: Новости Украины Конфликт в Азовском море Новости России Украина – Россия Новости политики Аннексия Крыма Новости Крыма Швейцария
      Источник: 24 Канал
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