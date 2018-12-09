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      Как сдержать агрессию России в Азовском море: дипломат назвал действенный способ

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      Нужно остановить строительство "Северного потока-2"
      Нужно остановить строительство "Северного потока-2" / Фото из открытых источников

      Действенным средством сдерживания России будет остановка строительства совместного российского-германского газопровода "Северный поток-2". Если проект не реализуют, это будет очень болезненно для Путина.

      Такое мнение 24 каналу высказал дипломат, эксперт "Майдана Иностранных Дел" Александр Хара.

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      Если строительство "Северного потока-2" остановят, то России придется платить Украине за транзит российского газа в Европу. Мы сможем этот газ использовать в перспективе. Если Путин захочет начать широкомасштабную агрессию против нас, то этот фактор – транзит через Украину газа – его будет сдерживать, поскольку может привести к прекращению поставки газа на Запад. Без "Северного потока-2" Россия не сможет получить сверхприбыль от немцев,
      – подчеркивает Хара.

      Кроме того, чтобы сдерживать агрессию России в Азовском и Черном морях, по словам дипломата, нужно строить собственный флот. Наша власть упустила время и долго не хотела замечать кризис на Азовском море. Москитный флот, говорит Хара, – правильно, но военные не довольны катерами "Гюрза", которые не соответствуют задачам, которые должны выполнять.

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      Вопрос – строить флот на наших предприятиях, или получить его в других странах. Финансовый лизинг, совместное производство. Украинская коррупционная составляющая деформирует наши возможности. Далее – дипломатия и представление к международным институтам претензий к России, которая наносит нам ущерб. И работа с нашими международными партнерами. Запад не понимает до конца происходящего. А Путин не остановится, поскольку хочет уничтожить Украину. Или заставить нас согласиться на его условия прекращения войны – ограничение суверенитета,
      – отмечает Александр Хара.

      Напомним, по сообщению CNN, США начали подготовку к отправке военного корабля, для поддержки Украины в Керченском проливе. Отмечается, что американские военнослужащие попросили Государственный департамент США уведомить Турцию о появлении военного корабля в Черном море. США обязаны предупредить об этом Турцию не менее чем за 15 дней, согласно конвенции Монтре от 1936 года, которая регулирует судоходство в проливах Босфор и Дарданеллы. Они соединяют Средиземное море с Черным.

      Что случилось в Керченском проливе?25 ноября пограничный корабль России протаранил рейдовый буксир украинских военных в Азовском море. Известно, что 2 малых бронированных артиллерийских катера и рейдовый буксир ВМС ВСУ переходили из порта Одессы в порт в Мариуполе планово и согласно международным нормам. Однако в России заявили, что якобы украинские военные корабли "неправомерно зашли во временно закрытую акваторию территориального моря РФ" и продолжили движение до Керченского пролива.

      Впоследствии группа кораблей ВМС Украины продолжила свой путь до Мариуполя. Правда, уже во время выхода из Керченского пролива российские пограничные судна открыли огонь по украинским кораблям, в результате чего 6 украинских воинов получили ранения. Также Россия захватила 2 украинских судна и взяла в плен 24 украинских моряков.

      После этого Украина ввела в 10-и областях военное положение до 26 декабря и запретила въезд мужчинам из России в возрасте от 16 до 60 лет. За это Россия начала блокировать украинские суда и порты в Азовском море. 28 ноября "суд" в оккупированном Крыму всем 24-м пленным украинским морякам избрал меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на 2 месяца.

      Россия также уже не первый месяц блокирует в Азовском море иностранные суда, которые направлялись в украинские порты. Из-за этого украинская экономика понесет немалые убытки.

      АГРЕССИЯ РОССИИ В АЗОВСКОМ МОРЕ: ХРОНИКА СОБЫТИЙ
      Автор: Инна Жолобович
      Теги: Новости политики Новости Украины Владимир Путин Конфликт в Азовском море Северный поток-2
      Источник: 24 канал
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