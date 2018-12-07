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      "Було б неправильно говорити про нові санкції": Німеччина здивувала заявою про Керченську кризу

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      Німеччина не підтримає санкції проти Росії
      Німеччина не підтримає санкції проти Росії / Фото з відкритих джерел

      Німецький уряд не бачить причин для введення нових санкцій проти Росії через агресію у Керченській протоці.

      Про це заявив міністр закордонних справ Німеччини Гайко Маас, пише DW.

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      Однією з причин він назвав продовження спроб досягти деескалації конфлікту.

      "Наразі я вважаю, що було б неправильно говорити про нові санкції, тому що є намагання зменшити напруженість. З німецької сторони не буде пропозицій щодо нових санкцій. Я не бачу консенсусу всередині ЄС щодо нових санкцій", – сказав Маас.

      До слова, Литва застосувала індивідуальні санкції і заборонила в'їзд в країну громадянам Російської Федерації, які були причетними до затримання трьох українських кораблів в Керченській протоці. Через це Росія погрожує литовським міністрам, зокрема міністру закордонних справ Лінасу Лінкявічюсу. Зазначимо, що Литва стала першою європейською країною, яка запровадила санкції проти Росії через конфлікт у Керченській протоці. 

      Що сталось у Керченській протоці?25 листопада у Керченській протоці прикордонний корабель Росії протаранив рейдовий буксир українських військових. Відомо, що 2 українських військових малих броньованих артилерійських катери та рейдовий буксир переходили планово та відповідно до міжнародних норм з порту Одеси до порту в Маріуполі.

      Проте в Росії заявили, що українські військові кораблі нібито неправомірно зайшли в тимчасово закриту акваторію територіального моря РФ і продовжили рух до Керченської протоки.

      Група українських кораблів продовжила свій шлях до Маріуполя. Проте під час виходу з Керченської протоки російські прикордонні судна відкрили вогонь по українських кораблях, внаслідок чого 6 українських військових моряків зазнали поранень. Також Росія захопила 2 українських судна та взяла в полон 24 українських моряків, яких згодом арештували в окупованому Криму та вивезли до московських СІЗО.

      Після цього Україна ввела у 10-и областях воєнний стан до 26 грудня. Окрім того, 30 листопада Україна заборонила в’їзд на свою територію чоловікам-громадянам Росії у віці 16-60 років.

      Росія також вже не перший місяць блокує в Азовському морі іноземні судна, що прямували до українських портів. Через це українська економіка зазнає чималих збитків.

       

      Теги: Новини політики Новини України Санкції Новини Росії Україна – Росія Конфлікт в Азовському морі
      Джерело: 24 Канал
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