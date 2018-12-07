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      "Час після неї": Ангела Меркель під бурхливі овації виголосила прощальну промову

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      Ангела Меркель
      Ангела Меркель / Фото із відкритих джерел

      У п'ятницю, 7 грудня, канцлер Німеччини Ангела Меркель востаннє після 18 років головування звернулася до своїх однопартійців із Християнсько-демократичного союзу як лідер партії.

      Про це повідомило видання Deutsche Welle.

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      У німецькому Гамбурзі за участі 1001 делегата розпочався з'їзд ХДС, однієї з трьох основних у Німеччині політичних сил. Саме там християнські демократи вибиратимуть наступника Меркель на посаді голови партії.

      Ангела Меркель
      Ангела Меркель впродовж 18 років була головою партії ХДС

      Прощальне звернення Ангели Меркель було дуже емоційним, розпочати промову було нелегко – у залі щоразу здіймалися овації. За словами Оксани Зінов'євої, яка була присутня на з'їзді, завжди стримана бундесканцлер розчулилася до сліз.

      Сотні однопартійців аплодували канцлеру близько 10 хвилин.

      Наш ХДС відрізняється від того, який був у 2000 році, і це добре. Бути головою партію всі ці роки – це була честь для мене, 
      – звернулася до колег Меркель.

      Меркель зазначила, що вибори дозволять партії підготуватися до "часу після неї". 

      Я не народилася канцлером або головою партії. Я завжди хотіла з гідністю працювати на посадах і передати їх з гідністю. Я вірю, що ми зможемо закласти основу для майбутнього,
      – переконана політик.

      Лідерами у перегонах за крісло голови партії у ХДС є Аннегрет Крамп-Карренбауер і Фрідріх Мерц.

      Аннегрет Крамп-Карренбауер
      Аннегрет Крамп-Карренбауер та Ангела Меркель

      Аннегрет Крамп-Карренбауер є фавориткою теперішньої голови партії. Фрідріх Мерц – навпаки, є суперником Ангели.

      Він неодноразово піддавав сумніву конституційну гарантію надання притулку всім "політично переслідуваним" та вважає, що Німеччині як "найбільшій економіці" Європи варто більше вкладати у Європейський Союз.

      Фрідріх мерц
      Фрідріх Мерц

      Що таке ХДС? Християнсько-демократичний союз Німеччини — німецька консервативна партія. ХДС був створений у червні 1946 року на основі об'єднання консервативних сил колишньої Веймарської республіки. Партія об'єднувала усіх християн на міжконфесійній основі. Ця політична сила має 194 місця із 622 у Бундестазі та 34 місць із 99 виділених для Німеччини у Європейському Парламенті. Ідеологія партії базується на поняттях "християнська демократія", та "соціальна ринкова економіка".

      Нагадаємо, канцлер Німеччини Ангела Меркель нещодавно очолила рейтинг найвпливовіших жінок світу за версією Forbes.

      Теги: Європа Новини політики Ангела Меркель
      Джерело: 24 Канал
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