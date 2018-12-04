Forbes оприлюднив рейтинг найвпливовіших жінок світу

Канцлер Німеччини Ангела Меркель очолила рейтинг найвпливовіших жінок світу.

Рейтнг склало авторитетне видання Forbes.

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На другому місці - глава уряду Великої Британії Тереза Мей, за якою йде очільниця МВФ Крістін Лагард.

До п'ятірки також увійшли американська бізнесвумен, віце-президент групи з роботи на міжнародних ринках General Motors Мері Барра, а також Ебігейл Джонсон, яка є доларовим мільярдером і президентом американської фірми Fidelity Investments. Десятку найвпливовіших замикає президент IBM Джінні Рометті.

Королева Великої Британії посіла 23 місце, а донька чинного президента США Дональда Трампа Іванка – на 24 сходинці. Прем'єр-міністр Норвегії Ерна Солберг зайняла 35 місце, а президент Хорватії Колінда Грабар-Кітаровіч розташувалась на 47.