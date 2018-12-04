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      Forbes обнародовал рейтинг самых влиятельных женщин мира

      86 Читати новину українською
      Ангела Меркель
      Ангела Меркель / globalimages.com.ua/

      Канцлер Германии Ангела Меркель возглавила рейтинг самых влиятельных женщин мира.

      Рейтнг составило авторитетное издание Forbes.

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      На втором месте - глава правительства Великобритании Тереза Мэй, за которой идет глава МВФ Кристин Лагард.

      В пятерку также вошли американская бизнесвумен, вице-президент группы по работе на международных рынках General Motors Мэри Барра, а также Эбигейл Джонсон, которая является долларовым миллиардером и президентом американской фирмы Fidelity Investments. Десятку самых влиятельных замыкает президент IBM Джинни Рометти.

      Королева Великобритании заняла 23 место, а дочь действующего президента США Дональда Трампа Иванка – на 24 строчке. Премьер-министр Норвегии Эрна Солберг заняла 35 место, а президент Хорватии Колинда Грабар-Китарович расположилась на 47.

      Теги: рейтинги Елизавета II Тереза Мэй Ангела Меркель
      Источник: 24 канал
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