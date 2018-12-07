"Время после нее": Ангела Меркель под бурные овации произнесла прощальную речь

В пятницу, 7 декабря, канцлер Германии Ангела Меркель в последний раз после 18 лет председательства обратилась к своии однопартийцам из Христианско-демократического союза как лидер партии.

Об этом сообщило издание Deutsche Welle.

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В немецком Гамбурге при участии 1001 делегата начался съезд ХДС, одной из трех основных в Германии политических сил. Именно там христианские демократы будут выбирать преемника Меркель на посту председателя партии.

Ангела Меркель на протяжении 18 лет была председателем партии ХДС

Прощальное обращение Ангелы Меркель было очень эмоциональным, начать речь было нелегко – в зале каждый раз поднимались овации. По словам Оксаны Зиновьевой, которая присутствовала на съезде, всегда сдержанная бундесканцлер расчувствовалась до слез.

Сотни однопартийцев аплодировали канцлеру около 10 минут.

Наш ХДС отличается от того, который был в 2000 году, и это хорошо. Быть председателем партию все эти годы – это была честь для меня,

– обратилась к коллегам Меркель.

Меркель отметила, что выборы позволят партии подготовиться к "времени после нее".

Я не родилась канцлером или председателем партии. Я всегда хотела с достоинством работать на должностях и передать их с достоинством. Я верю, что мы сможем заложить основу для будущего,

– убеждена политик.

Лидерами в гонках за кресло председателя партии в ХДС являются Аннегрет Крамп-Карренбауэр и Фридрих Мерц.

Аннегрет Крамп-Карренбауэр и Ангела Меркель

Аннегрет Крамп-Карренбауэр является фавориткой нынешней главы партии. Фридрих Мерц – наоборот, является соперником Ангелы.

Он неоднократно подвергал сомнению конституционную гарантию предоставления убежища всем "политически преследуемым" и считает, что Германии как "крупнейшей экономике Европы стоит больше вкладывать в Европейский Союз.

Фридрих Мерц

Что такое ХДС?

Христианско-демократический союз Германии — немецкая консервативная партия. ХДС был создан в июне 1946 года на основе объединения консервативных сил бывшей Веймарской республики. Партия объединяла всех христиан на межконфессиональной основе. Эта политическая сила имеет 194 места из 622 в Бундестаге и 34 места из 99 выделенных для Германии в Европейском Парламенте. Идеология партии базируется на понятиях "христианская демократия", и "социальная рыночная экономика".

Напомним, канцлер Германии Ангела Меркель недавно возглавила рейтинг самых влиятельных женщин мира по версии Forbes.