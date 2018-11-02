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      САНКЦИИ РОССИИ ПРОТИВ УКРАИНЫ АНГЕЛА МЕРКЕЛЬ ТАРИФЫ НА ГАЗ

      Меркель объяснила почему уходит из политики

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      Ангела Меркель
      Ангела Меркель / Фото из открытых источников

      Канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что свое заявление об уходе с поста канцлера после окончания действующего срока сделала для того, чтобы молодые политические лидеры успели взять на себя ответственность и заявить о своих взглядах.

      Об этом сообщило информационное агентство "Интерфакс-Украина".

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      На встрече с украинскими студентами 1 ноября во Киеве Меркель напомнила, что уже четвертый раз занимает пост канцлера ФРГ, находясь на этой должности всего 13 лет. По ее словам, в определенный момент "необходимо сказать, пусть уже другие возьмут на себя ответственность".

      Я сделала это заявление, чтобы дать возможность другим, молодым, высказать свое мнение и подготовить партию к следующим выборам во главе с другими лидерами,
      – заявила Ангела Меркель.

      Канцлер подчеркнула, что люди хотели бы видеть действия, направленные на улучшение жизни, а не дискуссии о различии позиций внутри блоков "Христианско-демократический союз" и "Христианско-социальный союз".

      О решении покинуть политические посты после срока окончания действующих полномочий во главе немецкого правительства (2021 год) Ангела Меркель объявила 29 октября на пресс-конференции в Берлине.

      Она уточнила, что не планирует после этого выдвигать свою кандидатуру на пост канцлера в пятый раз, а также не намерена бороться за пост председателя своей партии ХДС на следующем съезде в декабре 2018 года.

      Причины своего решения Меркель объяснила необходимостью перевернуть страницу в истории партии и страны. Она также заявила, что после ухода с поста канцлера больше не будет занимать должностей в политике.

      Добавим, что в четверг, 1 ноября, канцлер Германии Ангела Меркель прибыла в Киев с однодневным визитом, чтобы встретиться с высшим руководством Украины. В центре внимания были ситуация в Донбассе, выполнение Минских договоренностей и введение миротворческой миссии.

      ХРОНИКА СОБЫТИЙ
       
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      Теги: Новости политики Ангела Меркель
      Источник: 24 Канал
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