17:18
1 нояб 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      Смотри онлайн онлайн
      рус
      САНКЦИИ РОССИИ ПРОТИВ УКРАИНЫ АНГЕЛА МЕРКЕЛЬ ТАРИФЫ НА ГАЗ
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля. Алмазный дед. Кубинские планы Путина
      Вєсті Кремля
      21:42, 31 октября
      Вести.UA. Гимн пионеров от Мирошниченко. Президентские амбиции Кивы
      Вєсті.UA
      20:24, 31 октября
      Мыльный пузырь Каськива: захваченные земли на Закарпатье могут не вернуть даже после суда
      ЦРУ
      09:00, 31 октября
      Українці в очікуванні: про що мовчить Порошенко
      Підсумки дна
      19:00, 12 октября
      Вспомнить Все. первые ЭВМ
      Згадати все
      23:00, 30 октября
      Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины
      САНКЦИИ РОССИИ ПРОТИВ УКРАИНЫ АНГЕЛА МЕРКЕЛЬ ТАРИФЫ НА ГАЗ

      Германия поддержит продление санкций против России, – Меркель

      30 Читати новину українською
      Германия поддержит продление санкций против России
      Германия поддержит продление санкций против России / 24 Канал

      Германия поддержит продление экономических санкций, введенных Евросоюзом против России из-за аннексии Крыма и агрессии на Донбассе.

      Об этом заявила канцлер Германии Ангела Меркель на совместной пресс-конференции с президентом Украины Петром Порошенко в Киеве.

      Читайте также: Меркель встретилась с Порошенко в Киеве: фотофакт

      Канцлер отметила, что изменения санкционной политики не следует ожидать до выполнения минских договоренностей.

      Мы говорили о том, что санкции связаны с выполнением Минских соглашений, если будет какой-то прогресс, тогда можно будет говорить об определенном смягчении. Но сейчас выглядит так, что Минские договоренности не выполняются, поэтому Германия будет выступать за продолжение этих санкций,
      – сказала она.

      24 канал писал, что Президент Украины Петр Порошенко назвал сегодняшнее решение Москвы относительно санкционного списка против Украины свидетельством невыполнения минских соглашений.

      "Вместо того, чтобы бряцать оружием на фронте, из-за санкций России надо сделать очень простую вещь – уйти из Украины, отвести свои войска, восстановить территориальную целостность Украины. Тогда будет мир и не нужно будет вводить никакие санкции", – подчеркнул Порошенко.

      Напомним, премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал постановление, вводящее специальные экономические меры в отношении 322 граждан и 68 компаний из Украины. Санкции ввели в отношении украинских судей, депутатов, бизнесменов, чиновников Администрации Президента, глав органов исполнительной власти, компании крупнейших украинских предпринимателей, руководителей ведомств.

       

      Теги: Новости России Новости Украины Новости политики Ангела Меркель Украина – Россия Санкции
      Источник: 24 Канал
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      Місцеві вибори в Польщі: кожен третій кандидат-українець отримав мандат
      сегодня , 17:00 Місцеві вибори в Польщі: кожен третій кандидат-українець отримав мандат
      Ігор Лапін
      Антиукраинские санкции: о последствиях и бонусы кремлевских экономических ограничений
      сегодня , 16:50 Антиукраинские санкции: о последствиях и бонусы кремлевских экономических ограничений
      Інна Жолобович
      Новые санкции России против Украины – пиар и "шиза"
      сегодня , 15:00 Новые санкции России против Украины – пиар и "шиза"
      Блог Соцмережі
      Единый электронный билет на транспорт в Киеве: все, что нужно знать.
      сегодня , 14:01 Единый электронный билет на транспорт в Киеве: все, что нужно знать.
      Яніна Ткачук
      Два міста на Львівщині можуть залишитись без опалення: до справи підключились Дубневичі
      сегодня , 13:00 Два міста на Львівщині можуть залишитись без опалення: до справи підключились Дубневичі
      Віталій Шабунін
      Выходные дни-2018: календарь праздников в Украине
       12 октября , 13:25
      Как получить биометрический заграничный паспорт: процедура, цены, нюансы
       4 октября , 10:02
      Боевики из танка палят по мирной Красногоровке: появились фото и видео
       16 июня 2016 , 11:38
      Майнинг криптовалют станет официальной профессией в Украине: в правительстве сделали первый шаг
       15 марта , 12:52
      Боруссия Ярмоленко: тренер провел 2-часовое кризисное совещание с игроками – известны последствия
       8 декабря 2017 , 18:55
      Реконструкция Камп Ноу: Барселона уже знает цену и сроки работ
       14 апреля , 17:22
      Новости
      Больше новостей
      При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
      не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
      Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
      Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
      Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

      Made by
      Залиште відгук