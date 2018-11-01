Германия поддержит продление санкций против России, – Меркель

Германия поддержит продление экономических санкций, введенных Евросоюзом против России из-за аннексии Крыма и агрессии на Донбассе.

Об этом заявила канцлер Германии Ангела Меркель на совместной пресс-конференции с президентом Украины Петром Порошенко в Киеве.

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Канцлер отметила, что изменения санкционной политики не следует ожидать до выполнения минских договоренностей.

Мы говорили о том, что санкции связаны с выполнением Минских соглашений, если будет какой-то прогресс, тогда можно будет говорить об определенном смягчении. Но сейчас выглядит так, что Минские договоренности не выполняются, поэтому Германия будет выступать за продолжение этих санкций,

– сказала она.

24 канал писал, что Президент Украины Петр Порошенко назвал сегодняшнее решение Москвы относительно санкционного списка против Украины свидетельством невыполнения минских соглашений.

"Вместо того, чтобы бряцать оружием на фронте, из-за санкций России надо сделать очень простую вещь – уйти из Украины, отвести свои войска, восстановить территориальную целостность Украины. Тогда будет мир и не нужно будет вводить никакие санкции", – подчеркнул Порошенко.

Напомним, премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал постановление, вводящее специальные экономические меры в отношении 322 граждан и 68 компаний из Украины. Санкции ввели в отношении украинских судей, депутатов, бизнесменов, чиновников Администрации Президента, глав органов исполнительной власти, компании крупнейших украинских предпринимателей, руководителей ведомств.