Німеччина підтримає продовження санкцій проти Росії, – Меркель

Німеччина підтримає продовження економічних санкцій, введених Євросоюзом проти Росії через анексію Криму та агресію на Донбасі.

Про це заявила канцлер Німеччини Ангела Меркель на спільній прес-конференції з президентом України Петром Порошенком у Києві.

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Канцлерка наголосила, зміни санкційної політики не слід очікувати до виконання мінських домовленостей.

Ми говорили про те, що санкції пов’язані із виконанням Мінських угод, якщо буде якийсь прогрес, тоді можна буде говорити про певне пом’якшення. Але зараз виглядає так, що Мінські домовленості не виконуються, тому Німеччина буде виступати за продовження цих санкцій,

– сказала вона.

24 канал писав, що Президент України Петро Порошенко назвав сьогоднішнє рішення Москви щодо санкційного списку проти України свідченням невиконання мінських угод.

"Замість того, щоб бряцати зброєю на фронті, через санкції Росії треба зробити дуже просту річ – піти геть з України, забрати свої війська, відновити територіальну цілісність України. Тоді буде мир і не потрібно буде запроваджувати жодні санкції", – наголосив Порошенко.

Нагадаємо, прем’єр-міністр Росії Дмитро Медведєв підписав постанову, яка вводить спеціальні економічні заходи щодо 322 громадян і 68 компаній з України. Санкції запровадили щодо українських суддів, депутатів, бізнесменів, чиновників Адміністрації Президента, голів органів виконавчої влади, компанії найбільших українських підприємців, керівників відомств.

