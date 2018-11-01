"У нас нет ничего другого": Меркель указала на безальтернативность Минских соглашений

Канцлер Германии Ангела Меркель выразила свое сожаление относительно нестабильности перемирия на Донбассе и заявила о безальтернативности Минских соглашений.

Об этом немецкий политик рассказала во время совместного брифинга с Президентом Украины Петром Порошенко в Киеве.

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В частности, Меркель объяснила, что Украина должна сама определять свой путь, а Германия, в свою очередь, будет на стороне Украины.

У нас тесное сотрудничество по минскому формату. К сожалению, нет стабильного перемирия. Нам нужно увеличить усилие, касающееся зон разведения. Мы совместно работаем, чтобы ввести миссию ООН. У нас ничего другого нет кроме Минского процесса. Германия будет на стороне Украины,

– отметила канцлер Германии.

Кроме этого Меркель отметила, что так называемые "выборы" 11 ноября на территории ОРДЛО не соответствуют Минским договоренностям.

"Эти выборы не соответствуют содержанию минских договоренностей", – сказала она.

Добавим, что в четверг, 1 ноября, канцлер Германии Ангела Меркель прибыла в Киев с однодневным визитом, чтобы встретиться с высшим руководством Украины. В центре внимания – ситуация на Донбассе, выполнение Минских договоренностей и введения миротворческой миссии.

Что такое "Минские соглашения"?"Минский протокол" или "Минское трехстороннее соглашение", "Минское перемирие", "Минск-1" – соглашение о перемирии в войне на востоке Украины, достигнутое на переговорах в Минске 5 сентября 2014 года. В разработке и подписании мирного соглашения принимали участие представитель ОБСЕ Хайди Тальявини, второй президент Украины Леонид Кучма, посол России в Украине Михаил Зурабов, представители так называемых "ДНР" и "ЛНВ" Александр Захарченко и Игорь Плотницкий. Действие перемирия началось в 18:00 пятого сентября. Подписи Захарченко и Плотницкого под протоколом стоят как автографы частных лиц. Текст соглашения не предусматривает какого-либо признания Донецкой и Луганской "народных республик", а лишь закрепляет за подконтрольными пророссийским боевикам территориями двух областей "особый статус" в составе Украины.