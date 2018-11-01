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      САНКЦІЇ РОСІЇ ПРОТИ УКРАЇНИ АНГЕЛА МЕРКЕЛЬ ТАРИФИ НА ГАЗ

      "У нас немає нічого іншого": Меркель вказала на безальтернативність мінських угод

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      Ангела Меркель та Петро Порошенко на спільному брифінгу у Києві
      Ангела Меркель та Петро Порошенко на спільному брифінгу у Києві / 24 канал

      Канцлер Німеччини Ангела Меркель висловила свій жаль стосовно нестабільності перемир'я на Донбасі та заявила про безальтернативність мінських угод.

      Про це німецький політик розповіла під час спільного брифінгу із Президентом України Петром Порошенком у Києві.

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      Зокрема, Меркель пояснила, що Україна має сама визначати свій шлях, а Німеччина, своєю чергою, буде на боці України.

      У нас тісна співпраця по мінському формату. На жаль, немає стабільного перемир'я. Нам потрібно посилити зусилля, що стосується зон розведення. Ми спільно працюємо, щоб запровадити місію ООН. У нас нічого іншого немає крім Мінського процесу. Німеччина буде на боці України,
      – зазначила канцлер Німеччини.

      Окрім цього Меркель наголосила що так звані "вибори" 11 листопада на території ОРДЛО не відповідають мінським домовленостям.

      "Ці вибори не відповідають змісту мінських домовленостей", – сказала вона.

      Додамо, що у четвер, 1 листопада, канцлер Німеччини Ангела Меркель прибула до Києва з одноденним візитом, аби зустрітись з вищим керівництвом України. У центрі уваги – ситуація на Донбасі, виконання Мінських домовленостей і запровадження миротворчої місії.

      Що таке "мінські угоди"?"Мінський протокол" або "Мінська тристороння угода", "Мінське перемир'я", "Мінськ-1" – угода про перемир'я у війні на сході України, досягнута на переговорах у Мінську 5 вересня 2014 року. В розробці та підписанні мирної угоди брали участь представник ОБСЄ Гайді Тальявіні, другий президент України Леонід Кучма, посол Росії в Україні Михайло Зурабов, представники так званих "ДНР" та "ЛНР" Олександр Захарченко та Ігор Плотницький. Дія перемир'я розпочалась о 18:00 п'ятого вересня. Підписи Захарченка та Плотницького під протоколом стоять як автографи приватних осіб. Текст угоди не передбачає будь-якого визнання Донецької і Луганської "народних республік", а лише закріплює за підконтрольними проросійським бойовикам територіями двох областей "особливий статус" у складі України.

      Теги: Війна на Донбасі Мінські домовленості Новини України Новини політики Ангела Меркель Петро Порошенко
      Джерело: 24 Канал
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